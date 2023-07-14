美國華醫年會 近300人參加破紀錄

本屆年會的參會人數是SCAPE成立以來有史以來最多的一次，近300位華人醫師齊聚洛縣聖蓋博市。（美國華人執業醫師協會提供）

美國華人 執業醫師協會（Society of Chinese American Physician Entrepreneurs，簡稱SCAPE）第九屆年會，於7月2日在洛縣聖蓋博市希爾頓酒店圓滿結束。來自全美各地30多個專業領域近300名華人執業醫師歡聚一堂，盛況空前。

本屆年會的主題是「智能健康，精準醫療」，為期三日的議程豐富多元。年會特邀多位醫學 領域的專家發表高水準的主題演講，演講主題包括：首位華裔 在美創辦醫學院的歷程、展望人工智能和Chat-GPT對醫療行業的影響、以及精準營養的發展前景等。

除學術交流講座外，此次年會還安排精彩的文藝演出。（美國華人執業醫師協會提供）

此外，演講還涵蓋了癌症治療和預防最新進展、基因治療、慢病管理和社區健康等內容。除學術交流講座外，此次年會上醫師們還自己排演了精彩的文藝演出，並舉辦了首屆美華醫師協會華醫杯高爾夫球賽。

本屆年會是SCAPE成立有史以來參加人數最多的一次，與會的華人醫師們來自全美各地，在此共襄盛舉。數十家醫療公司和相關領域的代表也在年會現場設置攤位，分享醫學相關的最新產品和諮詢。本屆年會還有另外一個亮點「下一代Next Generation」項目，近百位華醫第二代在屬於自己的分會場裡，分享成長歷程。

SCAPE自成立以來，一直致力於凝聚華裔醫師群體，共同推動亞裔社區健康，促進國際醫學教育和交流。在疫情期間，SCAPE的醫師們不僅一直堅守在一線奮戰，同時還借助網路和媒體不斷發佈著大量專業的文章，舉辦公益講座，幫助全球華人走出困難時期。