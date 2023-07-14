華人慈善高球賽7.31舉行 募集基金建設台灣偏鄉、扶助弱勢

南加州台灣旅館業同業公會聯合公益平台文化基金會國際分會與幼苗高爾夫球發展基金會代表13日舉辦記者會。（記者張宏／攝影）

南加 州華人慈善高爾夫球賽將於7月31日（星期一）上午11時30分在West Covina 的South Hills Country Club舉行。

本次活動結合高爾夫球賽、慈善晚宴拍賣 、愛心捐贈等形式，為嚴長壽創辦的「公益平台文化基金會國際分會」募集慈善基金，款項用於建設台灣偏鄉地區教育 改善和弱勢族群青少年的人才培養。

活動召集人廖彬淳在13日記者會上表示，比賽過去幾年成績出色，募款也逐年增加，每次都全數捐贈給慈善單位。今年活動由南加台灣旅館業同業公會主辦，公益平台文化基金會國際分會與幼苗高爾夫球發展基金會一起協辦。疫情前的2019年募得16萬元。2022年時隔兩年再次回歸募款再破紀錄達到26萬元新高，球賽的規模也日益擴大，希望今年募款數目再創新高。

旅館公會代表汪蔚興表示，旅館公會第六次舉辦慈善高爾夫球賽，希望能借助活動凝聚社會的力量。今年慈善高爾夫球比賽仍然以四人一組最佳球位（Scramble）國體賽的形式來進行。每人報名費是300元（包括球費、午餐、晚餐）。延續去年特色，每名參賽者若付報名費500元，由大會安排該組三人搭配一位業馀╱職業高手同組揮桿，僅10個名額，先到先得。如果無法参賽，但熱心公益，可參加慈善拍賣晚宴，每人報名費100元。

高爾夫聯合會總會會長葉俊麟也表示，慈善晚宴是每次活動的重頭戲，比賽結束後，晚宴將於5點開始，地點是哈崗凱悅華達餐廳舉行頒獎及拍賣活動。拍賣物品種類豐富，包括由旅館公會理事們提供的南加、北加、西雅圖、紐約、華盛頓特區等地的著名旅館住宿禮券，LA Prime餐廳禮券，名畫，名酒，球桿，禮券等。

當天預計有超過百名高爾夫球好手參加比賽，同時也會有10名專業高爾夫選手參與，大家共同為華人社會的偏鄉教育做出貢獻。拍賣所得款項將悉數捐贈給公益平台文化基金會國際分會。「公益平台文化基金會」一直致力於建設台灣偏鄉地區教育和青少年的培養，。更多資訊請上網: www.thealliance.org.tw。

如想捐款給「公益平台文化基金會國際分會」，歡迎聯繫活動召集人廖彬淳：626-712-9688，支票抬頭「Alliance Cultural Foundation International」，郵寄地址：17506 Colima Road, Suite 200, Rowland Heights, CA 91748。