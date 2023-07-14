華人慈善高球賽7.31舉行 募集基金建設台灣偏鄉、扶助弱勢
南加州華人慈善高爾夫球賽將於7月31日（星期一）上午11時30分在West Covina 的South Hills Country Club舉行。
本次活動結合高爾夫球賽、慈善晚宴拍賣、愛心捐贈等形式，為嚴長壽創辦的「公益平台文化基金會國際分會」募集慈善基金，款項用於建設台灣偏鄉地區教育改善和弱勢族群青少年的人才培養。
活動召集人廖彬淳在13日記者會上表示，比賽過去幾年成績出色，募款也逐年增加，每次都全數捐贈給慈善單位。今年活動由南加台灣旅館業同業公會主辦，公益平台文化基金會國際分會與幼苗高爾夫球發展基金會一起協辦。疫情前的2019年募得16萬元。2022年時隔兩年再次回歸募款再破紀錄達到26萬元新高，球賽的規模也日益擴大，希望今年募款數目再創新高。
旅館公會代表汪蔚興表示，旅館公會第六次舉辦慈善高爾夫球賽，希望能借助活動凝聚社會的力量。今年慈善高爾夫球比賽仍然以四人一組最佳球位（Scramble）國體賽的形式來進行。每人報名費是300元（包括球費、午餐、晚餐）。延續去年特色，每名參賽者若付報名費500元，由大會安排該組三人搭配一位業馀╱職業高手同組揮桿，僅10個名額，先到先得。如果無法参賽，但熱心公益，可參加慈善拍賣晚宴，每人報名費100元。
高爾夫聯合會總會會長葉俊麟也表示，慈善晚宴是每次活動的重頭戲，比賽結束後，晚宴將於5點開始，地點是哈崗凱悅華達餐廳舉行頒獎及拍賣活動。拍賣物品種類豐富，包括由旅館公會理事們提供的南加、北加、西雅圖、紐約、華盛頓特區等地的著名旅館住宿禮券，LA Prime餐廳禮券，名畫，名酒，球桿，禮券等。
當天預計有超過百名高爾夫球好手參加比賽，同時也會有10名專業高爾夫選手參與，大家共同為華人社會的偏鄉教育做出貢獻。拍賣所得款項將悉數捐贈給公益平台文化基金會國際分會。「公益平台文化基金會」一直致力於建設台灣偏鄉地區教育和青少年的培養，。更多資訊請上網: www.thealliance.org.tw。
如想捐款給「公益平台文化基金會國際分會」，歡迎聯繫活動召集人廖彬淳：626-712-9688，支票抬頭「Alliance Cultural Foundation International」，郵寄地址：17506 Colima Road, Suite 200, Rowland Heights, CA 91748。
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