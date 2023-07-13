工作文化差異大 台籍員工要更努力

據台積電協力廠商員工爆料，美國台灣員工面臨著文化差異和薪資壓力，他們對於美國的工作環境和工作方式感到不大適應，面臨著許多挑戰。（記者張庭瑜╱攝影）

台積電 在鳳凰城設立分廠後，來自台灣的工程師已度過半年多，幾位台積電的協力廠商員工指出，與美國同事的互動和工作方式等方面，與台灣經驗大不同。

台積電協力廠商的員工金小姐說，台美之間存在著巨大的文化差異，包括溝通和工作方式等方面。

她舉例，一些台灣廠商和客戶在美國做生意時因為作法不同，需要自行詢問和了解，過程需要很多時間成本，她認為來美國的廠商都花了許多學費。

不過，金小姐提到，很多工程師來美國是把這裡當作一個機會，尋求在美國定居移民的跳板。然而，辦理綠卡並不容易，公司也不一定會提供協助。

儘管金小姐面臨了許多困難，她不諱言在美國工作讓她有很大的成長，希望能夠繼續在美國努力奮鬥。

另一家下游廠商的主管和安雅提到，在美國工作的台灣員工通常被視為「特殊」的一群，公司傾向於優先投資 在美國本地員工身上，這使得台灣員工在美國工作時需要付出更多的努力，因為他們在台灣習慣了一些人情世故的幫助，而在美國則需要更加自覺和獨立。這也意味著美籍人士可以輕鬆賺錢，而台灣員工則需要更多的努力。

在與台積電的美國工程師交流中，台積電上游供應端的工程師李先生也談起一些文化差異和衝擊。他指出，美籍工程師到時間就下班，而台灣主管通常會把更多工作安排給台籍工程師，這意味著在假日可能需要加班。

而在工作中，李先生也需要加班。他對於加班文化持開放的態度，並且盡力控制無效的加班和會議。他認為全球加班的情況並不相同，美國人似乎對加班不太在意，也許隨著時間的推移，當他們看到身邊的同事薪水增加或升遷時，也許會開始思考。然而，李先生認為生活和工作的平衡對美國人來說更為重要，這也是他們需要學習的一點。

李先生也說到，他目前的簽證是E2工作簽證 ，有效期還有將近5年，他最近接到了很多台積電供應商的詢問，他們有意來美工作，想提前了解當地的情況。