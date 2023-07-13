洛城新語╱解決遊民問題需具備創新思維

洛城新語

加州遊民 問題愈演愈烈。最近沙加緬度高等法院法官鮑曼（Michael Bowman），亞裔地檢長西恩·何（Thien Ho）分別寫信給沙加緬度市長斯特恩伯格（Darrell Steinberg）和市議員瓦倫祖拉（Katie Valenzuela），投訴市中心法院周邊的遊民問題。

鮑曼說，在法院外，遊民對雇員、律師、陪審員、證人和公眾進行語言和身體攻擊，他們露天燃燒營火，裸露身體，進行公開性行為，人行道上大小便，讓人不勝其煩，希望市長想辦法遏制。

遊民還跑到法院內，保安人員每天都會將那些與法院無關的無家可歸者趕出主法院，法院運營團隊必須定期清除入口處和地面上的糞便和其他廢物。

在北加州舊金山、屋崙 ，南加州洛杉磯等大城市，遊民帳篷，在高速路橋底、人行道上，隨處可見。遊民帳篷此前還入侵屋崙的華埠，遊民在裡面還大吼大叫，亂扔東西。

面對嚴重的遊民住房危機，以及既有的各種辦法難以奏效情況下，州、市各層政府急需研擬創新解決方案。

沙加緬度將為無家可歸居民提供更多臨時安全場所，比如重新開放米勒公園，有60頂帳篷安置人。顯然，這種小規模的增加遊民臨時住所，是杯水車薪。以沙加緬度為例，目前每天晚上有1100個安全空間和床位，但全市總共有近9300名居民沒有住房。

東灣屋崙這幾年也一直在呼籲建設可負擔住房。根據今年3月的數據，自2015年以來，該市遊民增加了131%，從2019年到2022年，遊民人數增加了22%。目前，屋崙遊民人口占阿拉米達縣遊民總數的近一半，有5000多人流落街頭和避難所。

要採取創新的解決方案，建設可負擔房或庇護所床位，可以從「政策程式」上入手。比如沙加緬度市長斯特恩伯格建議，授權城市經理選擇新的安全場地，此舉不需要議會批准，以便為無家可歸者提供更多臨時、安全的露營或停車場所。城市經理擁有指定場地的權力，並讓場地運行，行動會更快，將給遊民提供更多更快的救濟，而且不需冗長的議會討論。

創新，還意味著可從具體的遊民住所開始。比如，屋崙在美麗湖等地建設微型屋社區，這些微型屋佔地面積不大，但麻雀雖小五髒俱全，內部有供電等設備，滿足遊民的基本需求；有些地方，還能提供就業等機會。

另外，創新方法解決遊民危機，還要考慮遊民本身的訴求。實際上，加州一些地方政府，雖然提供了遊民臨時住所，但他們有時不願意入住，還是在流落街頭。有的是因吸毒，有的是患上精神疾病，有的是因為不習慣，覺得沒有流落街頭自由。政府部門和非營利機構還需對症下藥，才能根治遊民危機。