協力廠員工：生活、醫療成本驚人

許多台籍員工在來到美國後，除了面臨文化差異之外，對於當地的就醫和保險等相關事項也存在不太瞭解的情況。（記者張庭瑜╱攝影）

台積電 風光來美，但下游廠商及其配偶在美國的生活卻未必如意，除了工作文化不同之外，生活及醫療成本是不小負擔，與想像中差異頗大。

僑務諮詢委員高志中表示，關於外界對台積電員工及其配偶的情況存在一些誤解，台積電作為世界領先的大公司，其人事管理非常健全，不會忽視生活中的細節。

然而，一些台積電員工的配偶或下游廠商員工就可能在語言方面遇到困難，為了幫助這部分人，同鄉會、慈濟和基督教會等三個志工組織提供各類幫助，包括英語教學、法律和醫療援助等。此外，台積電附近的摩門教會也開始提供英語教學和輔導。

台積電的下游廠商員工金小姐提到在美國生活中的負擔。他舉例說，生病時，在台灣可能只需花費台幣200元（約6.4美元）就能解決的問題，在美國卻需要支付高額的醫療費 用。即使有保險 ，仍因為自付額的存在，也無法完全解決這些負擔。另外，他提到一位同事在離開美國前，突然患上腎結石，需要緊急就醫，最後花費高額醫療費用，才治好病。

金小姐認為，在美國工作可能獲得更高的收入，伴隨的就是更高的支出。不過，金小姐也表示，雖然經歷許多困難，但這段時間的磨練，也收獲成長，對未來更有信心。

另一下游廠商的主管和安雅提到他們所面臨的困境。他表示，在美國工作的薪資只能勉強維持生計，相較於他們在台灣的同事，在美的台灣同事更節儉。

和安雅還提到，自己在家時除了睡覺和上網基本上不花錢，只有在這種情況下才能存下一些錢。他透露，他們最近一個月的薪資增長只有幾百元，原因是公司支付薪資的方式相當特殊，他們必須將公司匯入台灣戶頭的薪資匯到美國，而在這過程中還需要扣除稅款，到了美國還需要再次繳納稅金。他們需要自行計算扣稅情況，以確保符合要求，否則就需要補稅或再次扣款。

住宿問題也是這些員工的痛點之一。因為沒有選擇權，住宿全權由公司安排，所以合租時可能會產生一些問題。例如室友帶來家屬，卻只願出「一人」費用，兩室一廳住三個人，就難免會產生問題。在美國，生活成本相對較高，並且在遇到意外時，他們無法像在台灣一樣，由公司承擔部分費用，這些都是需要注意的地方。