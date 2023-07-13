男駕贓車逃竄 警跨多城追捕擒獲

被盜車輛司機最終在南艾爾蒙地市的一條死胡同被圍堵拘捕。（KTLA 5截圖）

7月11日（周二）上午，洛縣 警局（LASD）在多個城市追捕一輛被盜汽車，最終花了大約45分鐘才成功拘留司機。

影音來源：KTLA 5、ABC 7、NBC 4，洛杉磯 採訪中心後製

當局稱，這輛銀色起亞（KIA）是從康普頓市（ Compton）被盜的，追捕行動於早上6時50分左右開始。被盜車輛從710號高速公路南行駛入南門市（South Gate）的街道，繼續在康普頓、貝爾花園（Bell Gardens）、商業市（Commerce）、蒙地貝婁（Montebello）、羅斯密（Rosemead）和畢柯立維拉(Pico Rivera)的城市街道上逃竄，多輛執法車輛緊追不捨。

早上7時25分左右，嫌犯車輛駛入羅斯密市的一家沃爾瑪停車場，司機下車後跑向商店，但是店門關閉。他又返回到車上，從停車位倒出後前方被警車攔截，司機被迫倒車行駛，又被另一輛到達的警車逼停後，便直接掉頭撞上警車再次逃脫。

隨後，嫌疑人駕車駛入南艾爾蒙地 市（South El Monte）奇科大道（Chico Avenue）1400號街區附近的一條死胡同，並被警車圍堵，他最終下車投降被拘留。