南加快速公交道 連接聖伯納汀諾縣、洛杉磯 9月動工、後年啟用

南加將修建跨縣快速公交線路，總長19哩，巴士運行零排放。（SBCTA）

南加州 擬9月開始修建一條連接聖伯納汀諾縣和洛杉磯 縣快速公交車路線，總長19哩，沿途將設立21個車站，預計2025年啟用。

這條快速公交線路從庫卡蒙加牧場市（Rancho Cucamonga）延伸至波莫那市（Pomona），由快速公交服務公司「西谷連接」（West Valley Connector）負責營運。

最近，庫卡蒙加牧場市與聖伯納汀諾縣交通局達成該項協議，該交通局的其它相關協議還包括：提供市區交通服務的Omnitrans，以及蒙特克萊市（Montclair）、安大略市（Ontario）、波莫那市，還有安大略國際機場管理局等。根據West Valley Connector項目經理嘉斯娃（Anna Jaiswal）的說法，這些協議確保了各方在維護快速交通（BRT）車站和道路方面的責任。

根據7月5日提供庫卡蒙加牧場市府官員的報告，聖伯納汀諾縣最大的公交運營商Omnitrans將負責維護沿途公交車站，同時該市將負責維護車站照明、路面、各項標誌和路面標誌線條、人行道和交通信號。

「西谷連接」是聖伯納汀諾縣第二大提供快速公交服務單位，自2014年起，該公司就服務於連結聖伯納汀諾市和洛瑪林達市（Loma Linda）間16哩長的快速公交線路。

按照計畫，該公司將專用巴士線路延伸19哩，從波莫那區域交通中心（Pomona Regional Transit Center ）延伸至庫卡蒙加牧場市的購物步行街維多利亞公園（Victoria Gardens）。

具體說就是從波莫那區域交通中心開始，沿著霍爾特大道（Holt Boulevard），穿過蒙特克萊市至Vineyard街，然後到達安大略國際機場。其餘線路是沿著Inland Empire大道到達安大略購物中心，接著向北至Milliken街，經過Toyota Arena，以及庫卡蒙加牧場Metrolink車站，最終車站在維多利亞公園步行街。

這項快速公交服務為居民提供一種交通選擇，減少在擁堵的高速公路駕駛。通過利用專用快速公交服務，達到社區間目的地轉換。聖伯納汀諾縣交通局表示，快速交通服務巴士在尖峰時刻，發車間隔為十分鐘，非尖峰時間為15分鐘。