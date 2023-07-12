我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Theranos創辦人荷姆斯 有望提早2年出獄

螞蟻集團估值縮水 馬雲身家少了41億美元 已不到高峰的一半

聖伯納汀諾縣母熊喪生 動保機構搶救2隻幼熊

聖伯納汀諾訊
內陸兩隻幼熊孤兒獲救。（取自KTLA）
內陸兩隻幼熊孤兒獲救。（取自KTLA）

南加內陸聖伯納汀諾縣（San Bernardino）有兩隻熊仔，上周在熊媽媽不幸死亡後成了孤兒，相關動物保護機構將幼熊救下，讓它們得以在保護野生動物設施裡生活。

如同國家地理雜誌出現的場景，縣屬地Forest Falls的居民凱特（Micah Kiter）用手機拍下兩隻幼熊在樹林中找尋食物的情景。他說，他第一次看到兩隻熊仔是在不久前，它們坐在桑椹樹上。凱特猜測熊媽媽可能還帶著另外兩隻幼熊，這是一個大家庭。可是，他獲悉熊媽媽於7月3日在一處物業裡不幸死亡，而現在看到的兩隻幼熊成了孤兒。

加州漁獵局工作人員霍爾斯（Kevin Howells）表示，他們發現了熊的屍體，通過判斷性別是一隻尚在哺乳期的母熊，所以判斷附近應該有幼熊活動。霍爾斯是內陸地區研究野生動物與人類衝突的生物學家，他趕到後該地區幾小時後，聽到小熊的叫聲，它們在尋找媽媽。

救援人員將兩隻三至四個月大小的熊仔帶到安全地方。說得毫不誇張，這是在爭分奪秒下完成的，因為一旦小熊被其它獵食動物看到，可能很快就會喪失生命。霍爾斯說，將母熊的屍體保留在原地，可以幫助熊仔聚集在一個特定區域，便於工作人員捕獲。

就在國慶日當天，救援團隊通過設置陷阱將其中一隻熊仔成功捕捉到，但在捕第二隻幼熊時就很困難了，它千方百計逃脫，經過幾天努力，救援人員終於在周末捕獲了小熊。

目前兩隻熊寶寶被帶到位於聖地牙哥縣的一處野生動物康復設施，稱為Ramona Project。目前還不清楚母熊死亡原因。

凱特 加州 南加

上一則

新竹教育團 訪喜瑞都中文學校

下一則

南加快速公交道 連接聖伯納汀諾縣、洛杉磯 9月動工、後年啟用

延伸閱讀

內陸一頭母熊喪生 兩隻幼熊獲救

內陸一頭母熊喪生 兩隻幼熊獲救
英皇室宮鬥？凱特真面目被揭開 竟然如此仇視梅根

英皇室宮鬥？凱特真面目被揭開 竟然如此仇視梅根
哈利梅根繼續被「黑」 凱特狠心下重手 透露不想和解？

哈利梅根繼續被「黑」 凱特狠心下重手 透露不想和解？
哈利、梅根不再砲轟皇室 威廉打死都不信 無法和解？

哈利、梅根不再砲轟皇室 威廉打死都不信 無法和解？
英宮又掀風暴？傳凱特與查理翁媳 因教育問題意見相左

英宮又掀風暴？傳凱特與查理翁媳 因教育問題意見相左
凱特犯大忌 人氣凌駕國王公公 黛安娜生前也這樣招禍？

凱特犯大忌 人氣凌駕國王公公 黛安娜生前也這樣招禍？

熱門新聞

加州彩券局長江森今年2月14日宣布卡斯楚是去年11月20億4000萬元勁球獎得主。(美聯社)

20億元勁球獎得主 出門帶3保鏢 買車又買房

2023-07-04 14:34
「一點點」奶茶全美第一家店落座聖蓋博，價格親民大排長龍。（世說新聞小組╱製作）

世說新聞╱一杯不到3元 洛杉磯奶茶市場要變天？

2023-07-06 14:49
亞馬遜原價399元的4K電視會員邀請價只要99元。（亞馬遜截圖）

亞馬遜會員日11日零時起跑 43吋4K電視99元

2023-07-10 23:42
很多非法移民到美國找工作，律師提醒最好仍申請工作許可並且報稅。圖為中國走線人在蒙市丁胖子廣場尋找工作機會。（本報資料照）

為孩子治病 中國女遠赴洛城打黑工 被無良老闆坑慘

2023-07-06 20:46
中華航空日前推出今年機票的最後促銷活動，從即日至16日開票，出發時間是9月1日至11月15日，各個艙等的機票都有6%至8%的折扣。（圖：華航提供）

華航促銷 洛杉磯往返台北最低865元

2023-07-04 02:11
研究報告顯示，舊金山是全美收入增加潛力最佳城市之一。（美聯社）

全美10大收入增加潛力城 加州3市入列

2023-07-06 02:17

超人氣

更多 >
即使跟你要 這5種情況不用給小費

即使跟你要 這5種情況不用給小費
全美三分之一家庭獨居創新高 學者：令人震驚的改變

全美三分之一家庭獨居創新高 學者：令人震驚的改變
這兩種洗髮精 專家：恐讓頭髮變少、乾燥和斷裂

這兩種洗髮精 專家：恐讓頭髮變少、乾燥和斷裂
美國銀行遭控擅自開戶、濫收費用 聯邦機關下令賠款

美國銀行遭控擅自開戶、濫收費用 聯邦機關下令賠款
李玟原英文名曝光 叫CoCo竟是親姊認為原名太難記

李玟原英文名曝光 叫CoCo竟是親姊認為原名太難記