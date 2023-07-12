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7月13日全國薯條日 麥當勞免費送

記者張宏／洛杉磯報導
麥當勞將在13日全國薯條日一天內免費贈送薯條。（取自麥當勞）
麥當勞將在13日全國薯條日一天內免費贈送薯條。（取自麥當勞）

為慶祝7月13日全國炸薯條日（National French Fry Day ），全美很多快餐連鎖都加入提供免費薯條的活動。如麥當勞將在13日一天內免費贈送薯條。全國各地的麥當勞粉絲都可透過麥當勞應用程序免費獲得一包薯條，無需購買。

無論是喜歡單獨享用麥當勞脆脆的金黃色薯條，還是沾入喜歡的醬汁或McFlurry， 每個人都可在麥當勞享用到一包免費薯條。優惠期限與7月13日一天一次有效，且需要下載麥當勞應用程序。那些錯過全國炸薯條日的人仍然可在每周五透過麥當勞應用程序訂購滿1元即可免費獲得一份中等份量的薯條。

如果想將薯條與McCafé Bakery的商品搭配，必須趕快行動。 麥當勞日前證實，7月晚些時候將逐步淘汰該類別的三款產品，包括Apple Fritter、藍莓鬆餅和肉桂卷。

WENDY'S在13日至16日期間只要透過其應用程序購買，即可獲得免費提供任意尺寸的薯條。優惠僅可兌換一次。 對於早餐愛好者來說，促銷活動還包括免費的調味土豆（又名早餐薯條）。

SMASHBURGER13日在better-burger連鎖店的店內或在網站/應用程序上使用代碼FRIES，就能獲得免費的Smashfries、炸薯條或紅薯薯條。

FATBURGER在13日至16日期間舉辦全國炸薯條日優惠活動。在線或店內任意購買，即可免費獲得一份胖薯條或瘦薯條。只需在店內提及促銷活動或使用代碼FrenchFryDay23在線兌換。

HEINZ & UBEREATS為紀念全國炸薯條日，聯手提供5.7元的折扣，領取方法是參與UberEats的炸薯條訂單活動。透過UberEats下訂單只要包括薯條訂單，就會自動扣除5.7元。

漢堡王只要註冊Royal Perks福利獎勵就能獲得一份免費薯條，這項優惠有效期至12月31日，每周提供一次不同優惠。

JACK IN THE BOX只要提供電話號碼註冊短信促銷，就可獲取免費薯條。

喜歡吃薯條的華人崔先生已經躍躍欲試，他說，他做好13日薯條卡路里爆量的準備，已經把喜歡的幾家薯條列入名單，就等當天下單免費吃薯條。

麥當勞 漢堡王 華人

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