科登豪宅 香港富翁單偉建之女買下

哥倫比亞廣播公司(CBS)「深夜秀」主持人詹姆斯·科登（James Corden）今年5月，將其位於布倫伍德公園社區豪宅，以1710萬元價格，賣給香港私募股權億萬富翁單偉建的女兒LeeAnn Akouri-Shan。（取自The agency）

根據dirt.com報導，哥倫比亞廣播公司（CBS）「深夜秀」（The Late Late Show）主持人詹姆斯·科登（James Corden）今年5月，將其位於布倫伍德公園社區（Brentwood Park）豪宅，以1710萬元價格，賣給香港 私募股權億萬富翁單偉建的女兒LeeAnn Akouri-Shan。

根據The Real Deal報導，去年秋天，科登第一次將該屋放上市場，但無人問津，幾個月後，他將上市價格從2200萬元一路下調至1800萬元，最終以1710萬元全款現金交易成交。然此售價仍遠高於科登於2017年，從「摩登家庭」（Modern Family）製作人勒維坦（Steven Levitan）以1000萬元的購買價格。

目前尚不知科登是否能獲得可觀利潤。據悉他買下後，耗資數百萬元對該屋進行翻修，此外，這筆交易還可能受到洛杉磯 新的豪宅稅影響，除所有標準成交費用、稅款與房地產經紀佣金外，他還需繳納近100萬元額外稅款。

該豪宅興建於1990年代，擁有七間臥室、八間浴室，居住空間超過8000平方呎，周圍以茂密的綠蔭遮蓋著，相當具隱密性，所有裝飾都由科登妻子、室內設計師Julia Corden設計。

屋內的亮點包括配備壁爐的客廳、大理石檯面廚房、可容納20人的電影院 、圖書館等，樓上主臥室還有私人陽台等。

布倫伍德公園以其鬱鬱蔥蔥的東海岸風格景色聞名，這棟占地半畝的豪宅也不例外，戶外有著綠蔭草坪、游泳池、還有一個容納三輛車的車庫，可以利用遠端操作以監控物業的家庭自動化系統等。

買家女兒的父親大有來頭，根據維基百科顯示，單偉建是現居香港的經濟學家和風險資本家，他也是香港私募基金太盟集團（PAG Group）的首席執行官和董事長。根據阿里巴巴官網顯示，單偉建自2022年3月起阿里巴巴集團獨立董事。不過，此豪宅交易未獲當事人證實。