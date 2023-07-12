洛城新語／迎接無證移民不要輸了裡子

洛城新語。

6月開始，佛州、德州等開始陸續將無證客 運抵加州等地，以表達對拜登總統非法移民 態度和政策的不滿，稱要把這些走線人丟到洛杉磯 、華盛頓特區等庇護城市。

對於這些被運來的無證客，洛杉磯市的態度呈現一貫包容作風，多個人道救援組織列隊等待，給予這些無證客幫助。洛杉磯市在這場政治秀中，十足贏了面子，但不妨想想，這個面子的背後，是否有其價值。

加州接收這些被丟包的無證客，最早是在6月2日和5日，有兩批共42位無證移民被送往沙加緬度，其中包括八名孩童。洛杉磯市的第一批則是在6月14日晚上，接到來自德州載有42名無證客的大巴士。7月1日，德州州長艾伯特又將另一輛載有41人的巴士，送至洛杉磯聯合車站。洛杉磯市長貝斯發布聲明，稱早就知道這些無證客的到來，並已經布置好人道主義救援，同時她譴責德州州長將這些無證移民當成「人球」，是「廉價」的政治噱頭。

洛杉磯市張開懷抱迎接這些被丟包無證客的作法，建議可先檢視自己的能力。洛市自身問題重重，光今年以來，砸下重金安置遊民，不但蓋中心，甚至要買飯店給遊民住，明年的預算估計仍有不少比率放到遊民身上。

接收這些無證客，少不了多一層負擔，給他們發放食物和水，幫助他們找工作，這都需要消耗原本緊俏的社會資源。加州高房租，不是每個剛來美國的無證移民都能付得起，高房租不但已加劇遊民狀況，未來無證客進入到社會，同樣會面臨一樣的問題，最不樂見的情況是，這些人最後都到了街頭去。

洛杉磯市從6月開始到現在，雖僅接收80多位無證客，但不代表未來不會再多。而德州州長艾伯特也在運送無證客上貌似來真的，據統計，2022年4月以來，德州已經運送了超過2萬2000名無證客至紐約，芝加哥，費城，丹佛、華盛頓特區、洛杉磯等庇護城市。未來估計還會有更多無證客運送至這些城市。

有人可能會問，洛杉磯光明正大拒絕接收這些人，豈不是砸了自己庇護城市的招牌？其實不然。庇護城市的意思為，該城市執法人員不會配合聯邦移民部門包括FBI或移民局，來抓捕無證客，可這並不意味著洛杉磯市要對美國各地無證客都打開大門，持歡迎的態度。

當然，對於無證移民，我們仍要給予關懷，但洛杉磯市政府在熱情地接待無證客的同時，應該要先思考的是現有的能力，不要贏了面子，最後卻輸了裡子。