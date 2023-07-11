29名華生獲晨光基金會獎學金 失明的他講述動人故事

晨光基金會舉辦2023年獎學金頒獎晚宴，今年共12名中港台留學生及17名美國本地生受惠。（記者子為/攝影）

晨光基金會7月9日在聖蓋博市（San Gabriel）希爾頓酒店舉辦2023年獎學金頒獎晚宴，來自中港台的12名留學生和17名美國本地華裔生受惠；其中留學生每人6000元獎學金，本地生每人5000元獎學金。頒獎晚宴上，學生代表上台分享求學歷程，場面溫馨感人。

7月9日晚在晨光基金會獎學金頒獎晚宴現場，約200名賓客到場向獲獎學生表示祝賀，贊揚晨光基金會持續不斷的對中美兩地教育 事業所做的努力。除了頒發獎學金，還有過去得獎學生到場及錄製影片鼓勵今年的得獎者。

獲獎者中，有一位雙目失明的中國留學生 張煒軍，他將是雪城大學(Syracuse University)一年級研究生，攻讀文化教育碩士學位。來自湖北武漢的他，兩歲時被診斷出患有青光眼，因手術失敗導致完全失明。其間，他的父母也因裁員而失業，家庭經濟困難。儘管面臨重重挑戰，他仍然孜孜不倦地追求自己的夢想，成為中英翻譯專業的學生。畢業後，他致力於從事服務視障者的工作，希望藉助獎學金來美國學習特殊教育領域的知識。他目前人在中國，在晚會中通過影片分享了自己的經歷。

另一名留學生獲獎者韓嘉文是一名獨立電影導演，現為洛杉磯加大 （UCLA）電影導演專業的研究生。在來美學習之前，她執導的多部短片作品曾在國際電影節上展映。她的電影作品常關注女性的自由與成長，以及錯綜複雜又細膩的家庭關係。

本地生獲獎者之一的Lisa Lu (路卓敬）是史丹福大學大四學生，雙修政治學和經濟學。在校園裏，她擔任學生會的理事長、模擬法庭和模擬聯合國隊的隊長、大學女性律師協會主席，以及俱樂部籃球隊員。在校外，她是非營利組織的首席執行官，與世界衛生組織、迪士尼和一級方程式賽車等組織合作，影響了全球 5000萬青少年。

二度獲獎的趙逸，既是一名全日制學生，也是一位母親。她在過去幾年一直擔任全職媽媽，直至小孩上學後選擇重返校園。趙逸認為，女性即使在結婚生子後，仍可以追求自己的夢想，現代女性無需像過去一樣只爲家庭付出一切。縱使她的家庭最近遇到一些財政困難，她依舊沒放棄學業，反而更加努力。她計畫在畢業後成立一個組織，幫助女性成功及協助家庭主婦重返社會或校園。

中國駐洛杉磯總領事郭少春在晚宴現場送出祝福，他表示這是非常有意義的活動，幫助華裔學生更好地接受教育，改變了許多人的命運。他還指出，希望獲獎學生們能促進中美友誼，回饋社會，為兩國人民都帶去更多利益。

晨光基金會會長徐惠誠表示，過去八年間，晨光基金會已頒發逾70個5000元和6000元的獎助學金，資助經濟上有需要、品學兼優的大學及研究生；晨光基金會的宗旨，是為弱勢學生提供優質教育，培育進取向上和關懷社區的精神，貢獻社會幷邁向成功。

晨光基金會9日舉辦2023年獎學金頒獎晚宴，晨光基金會副主席林日昇(左起)、中國駐洛杉磯總領事郭少春、晨光基金會會長徐惠誠、晨光基金會主席朱裕民在現場合影。（記者子為/攝影）

晨光基金會主席朱裕民表示，「十年樹木，百年樹人」，基金會多年致力於支持教育事業、希望協助培養出優秀人材、造福社會及國家。

晨光基金會副主席林日昇指出，獎學金的贊助對象是家境清寒、品學兼優的學生。每年申請者的故事均讓他留下深刻的印象，許多學生以兼職打工的方式完成學業；勤奮求學，積極向上的學習精神是基金會希望鼓勵的對象。晨光基金會堅信教育是社會進步的重要因素，希望能幫助這些學生繼續求學和實現夢想。