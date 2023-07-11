河濱墜機肇因濃霧 遇難者身分確認

墜機事故中的六名罹難者身分已由警方公布，這場悲劇疑似由濃霧導致。（abc7截圖）

南加 內陸河濱縣（Riverside）茉莉塔市（Murrieta）7月8日（周六）發生一起墜機 事故。當時機場陷入濃霧之中，導致飛機在第二次嘗試降落時不幸墜毀，造成六名乘客全部罹難。

警方7月9日確認了所有遇難者的身分，分別是33歲的巴爾加斯（Abigail Tellez-Vargas）、25歲的倫德斯（Riese Lenders）、32歲的雷加拉多（Manuel Vargas-Regalado）、31歲的格萊什（Lindsey Gleiche），以及51歲的阿爾瑪（Alma Razick）和46歲的拉齊克（Abraham Razick）。

拉齊克生前是橙縣 富勒頓福特汽車公司的老闆。空難後，該公司的員工在社交媒體上紛紛表達哀悼之情，讚揚他是一位受人愛戴的老闆、慈愛的父親，以及一位曾在海軍陸戰隊服役的英勇戰士。他對生活的熱情和對社區建設的承諾將永遠被記住。

根據美國國家運輸安全委員會發言人辛普森的說法，事故發生前，飛行員向空中交通管制部門報告說，由於能見度不佳，他打算重新起飛。空中交通管制部門同意了他的請求，並允許他再次嘗試降落。隨後飛機便在距離預定跑道500英尺的地方墜毀並起火。

據悉，在事故發生當天，該地區一直受到大量濃霧的困擾。一位在機場附近工作的民眾表示，當天早上出現了濃霧，幾乎無法看到幾英尺外的目標。