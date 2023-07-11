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華埠反對國泰公寓漲租 致信聯邦住房部長

編譯侯乃云／綜合報導
洛杉磯華埠國泰公寓租戶反對大幅調漲租金。（本報檔案照）
洛杉磯華埠國泰公寓租戶反對大幅調漲租金。（本報檔案照）

洛杉磯華埠公平發展會（CCED）10日寫信給聯邦住房及都市發展部(HUD)部長福吉（Marcia L. Fudge)，提出反對國泰公寓調漲租金的理由，並要求HUD做出正確的決定，不要同意大幅加租，以免造成更多傷害。

CCED在信中指出，得知首都地產集團(CRG)於2023年6月14日買下了國泰公寓（Cathay Manor），並提議將最高租金從1104美元調漲至2540美元。CCED表示，不反對CRG買下國泰公寓，希望CRG能持續做好修復受損建築物的工作，但反對增租至2540美元，理由如下：

一、如果HUD允許租金上漲，HUD就會成為租金上漲和居民流離失所的幫兇，並使更多的洛杉磯和華埠居民無家可歸。

為了對抗租金大幅上漲和無家可歸的問題，加州及市政府頒布法律，允許每年租金最多上漲10%。然而，國泰公寓每單位的租金若上漲至每月2540美元，租金相當於上漲250%。這與州、縣、市為租金合理上漲所做的努力背道而馳；房東也會因為國泰公寓的租金調漲而認為租金應當提高。

舉例來說，華埠的某位房東希望將租金每月提高1000美元(現有租金是每月1000到1400美元)。當然，CCED與租戶抵制這種非法加租行為。但是我們擔心，如果允許租金上漲至2540美元，華埠和洛杉磯的房東就會千方百計地透過合法或非法的方式向租戶榨取更多的錢。這樣會造成貪婪的風氣，損害地方政府和社區組織保護低收入戶、移民和少數族裔勞工階級的努力。

二、與鄰近的豪華公寓相比(例如Broadway對面的Jia Apartment)，每月2540美元幾乎等同、甚至超過這些豪華公寓的租金要價。HUD是否試圖用納稅人的錢，將國泰公寓打造成豪華老年公寓？

三、自2023年11月1日起生效，由洛杉磯市住房管理局(HACLA)制定的第8章住房保障支付標準（Section 8 Voucher Payment Standard），一房公寓租金每月不得超過2098美元。即便是針對郵編區號90012進行小區域公平市場租金調整，一房公寓的最高租金為2136美元。

四、根據HUD小區域公平市場租金(SAFMRs)的規定，使用於區號90012（包括華埠）的第8章住房保障付款標準，2023年的金額為1790美元，這個金額也比2540美元要少得多。

CCED表示，兩年來一直在努力保護國泰公寓的老人住戶，希望他們能居住在健康、安全的設施中，免受騷擾和壓迫；他們還想保護華埠、洛杉磯和加州的低收入戶，努力對抗房東的租金上漲幅度，並儘量減少社區中流離失所和無家可歸者。

CCED在信中說，你們先前拒絕了Lutheran Gardens LLC/Barker Management Inc對國泰公寓提出的加租請求；本會要求HUD這次做出正確的決定，不同意大幅加租而造成更多傷害。

租金 華埠 洛杉磯

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