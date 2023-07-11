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「應在洛杉磯有尊嚴生活」 旅館罷工第2波 數百人上街

編譯組／綜合外電報導

FOX 11報導，數百名南加州旅館的工人10日再度走上街頭，工會稱這是罷工的第二波浪潮，旨在爭取更高工資和改善福利。

這些工人包括廚師、客房服務員、洗碗工、服務員、行李員和前台接待員，他們在10日早上在位於洛杉磯國際機場(LAX)附近的喜來登洛杉磯國際機場酒店的抗議線上行進。

Unite Here Local 11工會的成員最初於7月2日下班時開始罷工，並在美國獨立日假期期間繼續抗議。這次抗議針對了21家與工會進行合約談判的酒店。這個工會代表約60家洛杉磯和橙縣的主要酒店的1.5萬名工人。

工會共同主席柯特·彼得森(Kurt Petersen)在聲明中表示：「任何工人都不應該因為無法負擔洛杉磯的生活而在班次之間在車上睡覺。工人們罷工是因為他們相信，無論是教書、寫作、演出還是打掃酒店房間，這個城市的所有工人都應該有一個能讓他們在洛杉磯有尊嚴地生活的工資。」

雖然工會與最大雇主之一、位於洛杉磯市中心的朋那維丘旅館（Westin Bonaventure Hotel）已達成協議，但其他酒店與工會之間的合同協議尚未解決。酒店代表指責工人在要求上不肯妥協。

在6月8日，工會的96%成員批准了罷工授權。工會官員表示，對其成員的最新調查顯示，53%的人表示，由於洛杉磯地區的高房價，他們在過去五年中已搬家或將在不久的將來搬家。

洛杉磯國際機場 罷工 加州

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