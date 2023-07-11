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洛城新語╱「搬離加州」的虛與實

洛城新語

自新冠疫情爆發以來，唱衰加州之聲不絕於耳，許多華人甚至開始鼓吹搬到政治風氣偏保守的德州居住。不過，從南加華人聚居城市的房地產市場動向來看，卻是另一番景象；「嘴上說不要，身體卻很誠實」，大家罵歸罵，真到選地方居住，還是更傾向加州。

三年新冠疫情的「黑天鵝事件」，加上美國聯儲會(Fed)持續近一年半的「暴力升息」，都沒怎麼動搖南加華人區的房市。用「房市好像還沒冷卻就開始回溫了」來形容近期市場的走勢，再貼切不過。

華人區阿罕布拉市（Alhambra）一棟建在橋上的房屋，已近20年幾乎沒人使用，屋況不佳需重新裝修才能入住。這棟開價25萬元的房屋，上市約一個月就賣出，成交價為43萬元，幾乎是掛牌價的兩倍。而且，為「搶」到這棟房屋，買家放棄所有對他有利的合約附加條件（contingency），意味著房屋額外的修繕將由買家負責，他最終對這棟房屋的投資，將遠高於成交的43萬元。

43萬元在南加華人聚居城市，只能購買屋況不佳、面積462平方呎的橋屋；同樣的價格去德州同樣華人較多的休士頓，可以在備受當地華人青睞的糖城（Sugar Land）購買面積3000平方呎、屋況良好、可以馬上入住的獨立屋。地產網站Redfin資料顯示，2023年6月，糖城Fairway Dr就有一棟四房2.5浴的房子以42萬5000元成交。

明明在德州可以住更大、更好、更便宜的房子，享受許多人口中更適合華人、偏「保守」的政治環境，但通過地產網站的交易紀錄，可以發現仍有許多人搶著要在加州華人區買房定居。

爾灣就是最好的案例，用「瘋狂」來形容這裡的房市，一點也不誇張。Waverly Ln一棟面積3000平方呎的獨立屋，掛牌一個多月後，6月30日以近190萬元成交。而這棟房屋在兩年前剛剛易手，彼時的成交價不到160萬元。換句話說，這棟房屋二年時間增值了30萬元，而且完全不愁賣不出去。

時間往前推，還有更極端的案例。南加華人聚居的羅蘭岡，在Villa Clara有一棟三房二浴的獨立屋，曾發生雙屍命案。該凶宅因為掛牌價低於同社區的其他類似房屋，上市20天就被人以全現金59萬5000元買下；而且成交價還比掛牌價高3萬元，顯示曾有多人競價。

異常堅挺的房價說明了一件事，儘管加州的治安、遊民、高州稅、左傾政治環境等問題，屢屢遭人詬病；但罵歸罵，相比德州，還是有很多人願意居住在包容性更強的加州。搬離加州，或許只是一句氣話。

華人 加州 德州

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