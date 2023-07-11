電影「Sight」南加提前放映 眼科醫師王明旭的美國夢

田納西華人眼科醫師王明旭近日在南加州舉辦多場《Sight》放映會，鼓勵華人講出自己的故事。（記者楊青/攝影）

由環球影城出品、以田納西華人 眼科醫師王明旭實現美國夢的奮鬥故事為原型的電影「Sight」，10月27日將在全美上映，電影主人翁王明旭數月來全美遊走宣傳，近日在南加州的提前放映會，得到華人社區熱烈迴響。王明旭表示，希望他的故事能夠拋磚引玉，讓更多華人也講出實現美國夢的經歷，爭取美國社會對華人付出與成就相匹配的社會地位與認同。

「Sight」近日分別在南加大 （USC）和阿罕布拉國語浸信會（MBCLA）的放映會，座無虛席。王明旭表示，他來美41年，開始是努力學習，拿到兩個博士學位，畢業後像很多華人一樣找到專業對口的工作。他此後一直思考，為何華人對美國社會的貢獻，與社會對華人的感激和認同不成比例。

王明旭認為，提高華人移民 的社會可見度，應該做兩件事情。第一，應該走出華人的小圈子，幫助美國解決社會問題，包括就業、健保、經濟、控槍、環保等。第二，應該把自己的故事、成就講出來，讓美國社會了解華人的貢獻。

「Sight」根據王明旭十年前的自傳改編拍攝。王明旭早年自中國科技大學畢業後來美留學，獲得激光物理博士和哈佛醫學博士，成為一流的眼科醫師。他表示，25年前，他成立幫助盲人的基金會，一來感謝美國給與的機會，二來幫助失明兒童重見光明。10年前，他寫了一本書，除了奮鬥經歷，還包括很多幫助兒童重見光明的故事。這本書變成電影，前後花了九年。

王明旭表示，「Sight」即是為下一代華人移民、也是為第一代華人移民而拍。他認為，華二代與華一代存在溝通斷層，生活相對優越的華二代常常難以理解華一代的艱辛，所以希望孩子們通過看電影，看到父輩的過去，縮短兩代人的心理距離；艱苦奮鬥在美國立足的華一代，也應該得到與他們對美國的貢獻相匹配的社會認可。

「Sight」將於10月27日在全國上映。王明旭表示，因為電影中沒有功夫等傳統中國電影的元素，主流票房可能面臨挑戰。

「Sight」的預映會上，也有華人認為部分角度可以改善。畢業於麻省理工大學的生物研究專家王曉惠表示，她給這部電影五星好評，但她同時認為，作為成功人士，更應感激美國。正是美國優秀體制提供的機會，華人精英們才有機會來到美國，實現夢想，並幫助更多人。