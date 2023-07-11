新竹市教育團訪羅斯密 交流雙語教學

羅斯密陽光學校校長陳十美（前排左二）和盧遂顯博士（前排左六）等人8日歡迎台灣新竹市政府教育處代表團。（記者張宏／攝影）

台灣新竹市政府教育 處訪問團8日到羅斯密（Rosemead）陽光學校訪問，受到校長陳十美熱情接待。代表團和本地華人教育業者、教委和民選官員及社團人士積極交流，討論雙語教學、培養孩子對雙語的興趣和營造環境等議題。

新竹市政府教育處處長童鳳嬌此次率團前來，預訂停留10多天，透過參觀、交流與學習，了解雙語教學的相關作法及趨勢。她說，新竹升學率高，非常重視雙語教育；並想了解，未來如果與美國學校簽約，或是開設線上課程讓學生在線學習的相關資源，讓家長安心。她還透露，新竹市長10月也將率團來美考察相關議題。

陽光學校校長陳十美邀請雙語老師、南加 教育界相關人士和教委等人，與代表團成員展開一對一的交流和對話。羅斯密副市長Margaret Clark作為地主接待，雙方還互換禮物。

對於雙語教育，陳十美認為，台灣現在全面推廣雙語，不必侷限科目領域；相對的，在美國鼓勵孩子學中文更難，家長的配合很關鍵，要家長、孩子一起學，互相帶動。相比來講，美國的孩子以興趣主導學習，比台灣孩子難教，很多學生回家就沒有雙語的語言環境。

陳十美表示，孩子學習第二語言不要一開始就矯正音調發音，這樣會打擊孩子的積極性，最重要的是能講就能溝通。她從事教育行業多年，歡迎未來和台灣的教育業者有更多的交流和合作。

前核桃市市長蘇王秀蘭表示，教育是基石，加州 每個高中都提供雙語教育，而學習雙語最好的階段是零歲到十歲，越早越好，且父母陪伴一起學習會事半功倍；且加州教育經費占40%，教育的發展需要財力的推動。

山景城教委吳孟臻（Cindy Wu）表示，去年開始南加洛縣的小學都是雙語教學，但問題是每個學區都缺乏雙語老師，她歡迎台灣老師來美國教雙語。