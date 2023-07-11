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全球華人高球協會 「初秋遊江南」訪江蘇

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全球華人高爾夫協會宣布，將舉辦2023「初秋遊江南」高爾夫之旅，歡迎球友參加。(主辦方提供)
全球華人高爾夫協會宣布，將舉辦2023「初秋遊江南」高爾夫之旅，歡迎球友參加。(主辦方提供)

全球華人高爾夫協會舉辦2023「初秋遊江南」高爾夫之旅，將於9月10-16日期間，前往蘇州、無錫、常州、宿遷、南京等地，「以球會友」與當地企業界球友們交流，並舉辦企業座談會及青少年友誼賽。這次活動是疫情過後，首次由南加僑胞所組織的大型團體訪問江蘇省。

主辦方執行長江啓光表示，自2010年以來這項活動每年舉辦，已有超過1000位各地球友參加。本屆活動已有美國、加拿大、台灣、歐洲等地主要華人高爾夫球會組團，預計有120人參加。

全球華人高爾夫協會日前舉行新聞發布會，參加發布會的加州／江蘇姊妹省協會創會理事何美湄表示，加州和江蘇在2010年由前州參議會議長夏樂柏（Bob Huff）正式簽署友好關係的姊妹省，兩地各種交流甚密。旅美南京企業家聯誼會會長江慶、前洛縣警察局顧問委員會主席張軍也在會上分享了旅遊江蘇的美好經驗，希望未來加州和江蘇兩地的經貿及文化交流，能夠在疫情開放後延續發展。

2023全球華人高爾夫協會共同主席Charley Loh表示，這次協會舉辦去江蘇旅遊及商務訪談，內容十分豐富，將可滿足參加者不同的需求，歡迎球友們攜伴同行。

華美高爾夫基金會執行長于惠民、陽光高爾夫球會會長Melody 李、哈崗華人協會會長方孝偉、美國快樂鄉村高爾夫球會會長Victor陳，都曾多次參加全球華人高爾夫協會的年度高爾夫旅遊活動，留下深刻印象。他們一致認為，既可享受在中國最好的球場打高爾夫，也可順道旅遊、品嘗美食，一舉多得。

本次活動已委託各球會及Rosemead Chamber 羅斯密商會受理報名，有興趣者可致電626-869-7295索取報名表，或電郵[email protected]，報名自即日起至8月20日截止。

華人 加州 疫情

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