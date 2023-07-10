我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

優勝美地遊客塞爆入口 華人妙招：下午入山避人潮

中國電商Shein暴紅 挑戰巨頭亞馬遜 主要競爭對手是Temu

14歲女疑遭性侵 海軍陸戰隊調查

記者子為／綜合報導
女孩的親人在社媒上發聲，並稱軍隊試圖掩蓋真相。（截圖自Cassandra Perez的社媒）
女孩的親人在社媒上發聲，並稱軍隊試圖掩蓋真相。（截圖自Cassandra Perez的社媒）

根據在社媒上流傳的一段影片和警方調查，一名14歲的女孩疑似被販賣給聖地牙哥（San Diego）一軍事基地的海軍陸戰隊軍人，並遭到性侵。目前女孩已被送回家中，聖地牙哥縣警局和相關部門正在調查本案。

7月6日，一位叫佩雷斯（Cassandra Perez）的女性在社交媒體Tiktok上發文，她年僅14歲的姪女6月10日失蹤，後於6月27日在位於聖地牙哥的潘德頓軍營（Camp Pendleton）被發現。據悉，姪女是在營房中被軍警發現，此前曾被販賣給一名海軍陸戰隊的軍人並遭性侵。佩雷斯指出，軍隊沒有阻止暴力事件的發生，並試圖掩蓋這起事件。

根據聖地牙哥縣警察局的證實，該女孩於6月13日被報失蹤，報案人是女孩的祖母，女孩祖母告訴警方，女孩是6月9日從家中逃跑。

根據佩雷斯在影片裡的描述，女孩是美洲原住民，有學習障礙。女孩失蹤時，信息已被輸入失蹤人員數據庫，且該數據庫向各種執法機構通報女孩的失蹤情況。

潘德頓軍營的軍警表示，這名女孩6月28日被發現，隨後立即通知當地警察。在女孩被送回家之前，警探們也對她進行採訪。

海軍陸戰隊發言人證實，在女孩被發現的第二天，海軍陸戰隊第五戰鬥後勤營（Combat Logistics Battalion 5）的一名軍人已被軍隊的刑事調查部門拘留，並接受審問。

一個名為@notinregz的Instagram分享一張在軍事基地附近拍到的照片，照片中一名戴著手銬的身分不明軍人正在由軍警護送。該用戶還發布一份據稱是來自潘德頓軍營的手寫日誌，提到6月28日在基地發現這名女孩，但該日誌的真實性無法得到證實。

截至9日，案件仍在調查，警方尚未公布嫌犯身分，也不清楚他是否已被釋放。海軍陸戰隊發言人表示，「當局正嚴肅處理本案。案件調查仍在進行中，海軍陸戰隊將全力配合海軍犯罪調查局（NCIS）和有關部門的調查。」

根據KSWB報導，由於潘德頓軍營屬於聯邦財產，海軍犯罪調查局因此參與調查。官員們表示，聖地牙哥縣警局和聖地牙哥人口販運工作組（San Diego Human Trafficking Task Force）則會支援海軍犯罪調查局的調查。

聖地牙哥 警察 性侵

上一則

閱報秘書／平權法案

下一則

去年4400萬輛車因路面坑洞受損 平均修理費用406元

延伸閱讀

南加幼女疑在軍營被性侵 親屬稱軍方試圖掩蓋真相

南加幼女疑在軍營被性侵 親屬稱軍方試圖掩蓋真相
NONO爆多起性侵後神隱 妻扛家計現身開唱

NONO爆多起性侵後神隱 妻扛家計現身開唱
性侵9歲女童害跨州墮胎 男認罪 判終身監禁

性侵9歲女童害跨州墮胎 男認罪 判終身監禁
布碌崙變態狂2小時內性侵4名女性 包括一名16歲少女

布碌崙變態狂2小時內性侵4名女性 包括一名16歲少女
誆修行性侵女友女兒要她裸體打坐 台惡男還逼「母女自慰」被起訴

誆修行性侵女友女兒要她裸體打坐 台惡男還逼「母女自慰」被起訴
車禍頻傳 3起事故釀6死

車禍頻傳 3起事故釀6死

熱門新聞

6月4日晚，一位自稱從上海走線來美國的中年女子敲開蒙市居民毛女士的房門，並表示希望住進毛女士家。（素材源自Pixabay, 記者子為製圖）

走線人深夜敲門 南加小台北華女開門後心疼又害怕

2023-07-02 18:31
加州彩券局長江森今年2月14日宣布卡斯楚是去年11月20億4000萬元勁球獎得主。(美聯社)

20億元勁球獎得主 出門帶3保鏢 買車又買房

2023-07-04 14:34
部分隨先生外派鳳凰城的台積電員工太太投身創業，以開設奶茶店、複合式餐飲等。「TaiwanMama Kitchen」（台灣媽媽廚房）提供典型的炸物盒和手搖飲料，這些經典的台灣美食是菜單上的亮點之一。（游佩樺提供）

台積電太太積極在美創業 這類店開最多

2023-07-03 22:10
「一點點」奶茶全美第一家店落座聖蓋博，價格親民大排長龍。（世說新聞小組╱製作）

世說新聞╱一杯不到3元 洛杉磯奶茶市場要變天？

2023-07-06 14:49
在小東京地，兩名攜帶武器的嫌犯，在被警方追捕的過程中逃入商區，引起了商區內路人的恐慌。（壽司店監控）

通緝犯持武器闖洛城小東京 路人驚慌失措 影片全錄

2023-07-02 15:15
中華航空日前推出今年機票的最後促銷活動，從即日至16日開票，出發時間是9月1日至11月15日，各個艙等的機票都有6%至8%的折扣。（華航提供）

華航今年出發最後促銷 洛杉磯/台北往返低至865元

2023-07-03 16:22

超人氣

更多 >
女在滬「辱華」 稱看穿中國人惡心 被地鐵乘客鎖喉壓制

女在滬「辱華」 稱看穿中國人惡心 被地鐵乘客鎖喉壓制
中國民主派挺蔡英文 遭北京海外布建警察站暴打

中國民主派挺蔡英文 遭北京海外布建警察站暴打
女子遇隨機砍殺 路人拿湯瓢、電風扇、行李箱搭救

女子遇隨機砍殺 路人拿湯瓢、電風扇、行李箱搭救
要嚇死誰…女子後車廂露出人髮 解釋後警察笑倒

要嚇死誰…女子後車廂露出人髮 解釋後警察笑倒
福建9歲女孩被蛇咬 奶奶抓1隻蜘蛛來「吸毒」 結果很驚嚇

福建9歲女孩被蛇咬 奶奶抓1隻蜘蛛來「吸毒」 結果很驚嚇