14歲女疑遭性侵 海軍陸戰隊調查

女孩的親人在社媒上發聲，並稱軍隊試圖掩蓋真相。（截圖自Cassandra Perez的社媒）

根據在社媒上流傳的一段影片和警方調查，一名14歲的女孩疑似被販賣給聖地牙哥 （San Diego）一軍事基地的海軍陸戰隊軍人，並遭到性侵 。目前女孩已被送回家中，聖地牙哥縣警局和相關部門正在調查本案。

7月6日，一位叫佩雷斯（Cassandra Perez）的女性在社交媒體Tiktok上發文，她年僅14歲的姪女6月10日失蹤，後於6月27日在位於聖地牙哥的潘德頓軍營（Camp Pendleton）被發現。據悉，姪女是在營房中被軍警發現，此前曾被販賣給一名海軍陸戰隊的軍人並遭性侵。佩雷斯指出，軍隊沒有阻止暴力事件的發生，並試圖掩蓋這起事件。

根據聖地牙哥縣警察 局的證實，該女孩於6月13日被報失蹤，報案人是女孩的祖母，女孩祖母告訴警方，女孩是6月9日從家中逃跑。

根據佩雷斯在影片裡的描述，女孩是美洲原住民，有學習障礙。女孩失蹤時，信息已被輸入失蹤人員數據庫，且該數據庫向各種執法機構通報女孩的失蹤情況。

潘德頓軍營的軍警表示，這名女孩6月28日被發現，隨後立即通知當地警察。在女孩被送回家之前，警探們也對她進行採訪。

海軍陸戰隊發言人證實，在女孩被發現的第二天，海軍陸戰隊第五戰鬥後勤營（Combat Logistics Battalion 5）的一名軍人已被軍隊的刑事調查部門拘留，並接受審問。

一個名為@notinregz的Instagram分享一張在軍事基地附近拍到的照片，照片中一名戴著手銬的身分不明軍人正在由軍警護送。該用戶還發布一份據稱是來自潘德頓軍營的手寫日誌，提到6月28日在基地發現這名女孩，但該日誌的真實性無法得到證實。

截至9日，案件仍在調查，警方尚未公布嫌犯身分，也不清楚他是否已被釋放。海軍陸戰隊發言人表示，「當局正嚴肅處理本案。案件調查仍在進行中，海軍陸戰隊將全力配合海軍犯罪調查局（NCIS）和有關部門的調查。」

根據KSWB報導，由於潘德頓軍營屬於聯邦財產，海軍犯罪調查局因此參與調查。官員們表示，聖地牙哥縣警局和聖地牙哥人口販運工作組（San Diego Human Trafficking Task Force）則會支援海軍犯罪調查局的調查。