平權法案訴訟 亞裔發聲鳴不平

少數族裔媒體中心（EMS）8日舉辦網上會議，會議主題是「平權法案訴訟律師反思下一步」。（Zoom截圖）

少數族裔媒體中心（EMS）8日舉辦網上會議，會議主題是「平權 法案訴訟律師反思下一步」。邀請訴訟律師團隊和各個族裔平權組織代表，對最高法院的裁決及其更廣泛的影響發表看法，並討論在法律層面上爭取種族平等的可能採取措施。

亞美公義促進中心（AAJC）主席兼執行董事楊約翰 (John C. Yang)表示，最高法院的決定不代表最後結果，鬥爭還沒有結束，現在是一個關鍵節點。大部分亞裔 美國人支持平權措施，在民權投票中可看到這點。錯誤的理念導致種族分裂，分裂的思想導致人們在疫情期間對亞裔的仇視；意識到種族問題存在卻拒絕解決，這才是關鍵，要直面不平等的現實，不能迴避。

他表示，大學錄取到底需要哪些素質？除了標準化測試，還需要衡量學生品質，他／她是否有資質和能力進入大學，需要更好更公平的衡量方式。少數族裔獲得一些額外考量因素，不是因為某個種族就自動獲得加分，依然要關注申請者的背景。他強調，種族因素是重要的，獲得同樣分數的學生，相比之下，少數族裔需要克服更多困難。

同時，提高多樣性符合大學自身利益，多樣性對提高學生教學體驗至關重要。美國是多樣化國家，現在很多大學在錄取中考慮多樣性時更為保守和謹慎，需要各個大學的多族裔校友勇敢發聲，發揮自身在不同領域的影響力，確保裁決不會再阻礙學生機遇。

西裔公平種族正義戰略（Racial Justice Strategy at Latino Justice）總監Francisca Fajana表示，忽略種族差異就是忽視種族的現實，忽略了半個世紀各個族裔機會不平等的歷史。精英大學是通往社會更高權力和地位的通道，而最高法院的決定和能力公正無關；他們不會退縮，不會讓半個世紀努力白費，支持年輕進入精英大學。

Francisca Fajana表示，傳承錄取制更像是配額，讓特定人群在競賽開始前搶跑，讓其他一些參賽者沒辦法同時起跑，被刻意滯後。傳承錄取制為特定家庭子女提供了資源和特權，不僅需要被關注，也需要結束。

此外，種族和階級之間是交互影響的，很多證據顯示，種族會影響一個人的教育程度和階級上升，如果按照階級分類，拉美非裔東南亞 往往低於白人，階級不是和種族對立的因素，也不是種族和階級二選一。

法律辯護基金 (LDF) 戰略計劃總監Jin Hee Lee表示，最高法院的裁決令人失望，導致種族問題成為焦點。大學必須尋找其他方式促進種族的多樣性，目前一些組織對哈佛的傳承錄取制提出訴訟。傳承錄取制是優先照顧校友的子女，但傳承錄取制下錄取的學生70%是白人。傳承錄取制被批評過多次，不僅如此，標準化測試成績或依據AP課程錄取，也有一定程度的不公平，因為有些課程或課外活動並非所有的學校都會提供，或需要很強的經濟支持。大學需要採取創新方式來促進公平。不管在大學還是幼兒園，學生能接觸到各個族裔同學，獲得挑戰和交流，人們才能增進了解獲得平等的機會。

對於軍校為什麼保持了多樣性，Jin Hee Lee表示，最高法院決定的適用範圍沒有那麼廣，軍事院校不屬於這個案件的學校範疇，軍校錄取過程不同於哈佛和北卡，在軍校保持學生多樣化有很大益處，尤其是對國家安全很重要。