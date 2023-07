推動反仇恨 加州撥款62組織

加州政府資助少數族裔媒體,致力於宣傳反仇恨議題,並預防仇恨犯罪或事件的發生。(Getty Image)

為幫助加州 少數族裔對抗仇恨犯罪 、仇恨事件,並防止此類事件的發生,加州州立圖書館 (California State Library)2023年對62家少數族裔媒體發放810萬元,支持這些媒體持續對其目標受眾,擴大推動「停止仇恨( Stop the Hate) 」議題,並了解加州政府在此一領域提供的協助及資源。

這筆資金來自於加州「亞太裔公平預算」(API Equity Budget),該預算一次性發放1億6,650萬元,用於對抗種族仇恨。其中,1億1,000萬元投入「停止仇恨項目」,1,500萬發放給少數族裔媒體,使這些媒體通過發布消息,阻止仇恨犯罪和事件的發生。這是加州少數族裔媒體第二年獲得反仇恨宣傳經費,62家媒體收到共計810萬元資助。2022年,有50家少數族裔媒體收到近600萬元資助。

代表舊金山地區的加州眾議員丁右立(Phil Ting)表示,「讓少數族裔了解加州政府確實在著手解決仇恨問題很重要。我們致力於為受害者提供服務,防止仇恨事件的發生,顯示我們看到了這些問題,並以受害者的利益為先。與少數族裔媒體的合作,可以幫我們傳遞出相關資源和信息。」

根據加州檢察長邦塔 (Rob Bonts) 公布的數據,2020年至2021年間,因種族、國籍、宗教、性取向、性別及身體殘疾而引發的犯罪上升了33%;且該數字2021年至2022年間又增加了20%。

加州州立圖書館館長Greg Lucas說,「少數族裔媒體在加州有數百萬受眾,是少數族裔社區的生命線。給予這些媒體幫助,可以更好地應對仇恨犯罪和事件。」

在實務運作上,這筆資金由加州州立圖書館、加州衛生廳與加州亞太裔事務委員會(California Commission on Asian and Pacific Islander American Affairs,CAPIAA)共同發放。這筆資金也是為了提高民眾對加州社會服務部(California Department of Social Services)的「停止仇恨項目」的認識,幫助仇恨犯罪/事件的受害者,並預防這類事件的發生。

每家少數族裔媒體最高可獲得10萬元資助,在為期12個月中致力於反仇恨的報導宣傳;此外,少數媒體族裔合作團體則收到82.5萬元的資助,以18個月的時間進行反仇恨宣傳和相關活動。這些資金具體可用做獎勵專業記者、獎勵相關報導、新聞發布會、圓桌論壇、社交媒體宣傳等。這些少數族裔媒體涵蓋亞太裔、拉丁裔、非裔、美國土著、阿拉伯裔、斯拉夫裔(Slavic)、以及LGBTQ+的媒體。