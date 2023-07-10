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高中生零用錢買禮物 送愛退休社區華裔老人

記者張庭瑜╱洛杉磯報導
朱瑩(左五)與長輩們開心合影，溫暖呈現「Warm Weather Wish」愛心行動。（讀者提供）
朱瑩(左五)與長輩們開心合影，溫暖呈現「Warm Weather Wish」愛心行動。（讀者提供）

核桃市高中10年級學生朱瑩（Cathie Zhu）將自己的零用錢600美元，購買禮物送給退休社區的華裔老人，希望在夏天為老人們帶來涼爽和舒適。她希望藉此帶動身邊的朋友一同參與慈善活動，為更多老人帶去溫暖和關愛。

朱瑩用零用錢購置了電風扇、保溫杯和涼被毯，主動贈送給艾爾蒙地市（El Monte）的華裔老人們，並將此活動命名為「Warm Weather Wish」（時節送溫暖），表達對長輩的愛心和孝心。朱瑩深深理解年長者面臨健康照顧和生活料理上的困難，希望透過贈送禮物，給予老人們一些關愛和陪伴。

朱瑩(左)以愛心之舉拋磚引玉，希望帶動同學們送禮物關愛華裔社區的老人們。（讀者提...
朱瑩(左)以愛心之舉拋磚引玉，希望帶動同學們送禮物關愛華裔社區的老人們。（讀者提供）

朱瑩表示，這個活動起因於她身邊的祖母和外祖母。她的外祖母曾經中風，導致左半身癱瘓，需要花很多心力照顧她。她的祖母開始失去記憶，經常重複問題，有時手腳失去控制能力。她們一直在考慮尋找合適的退休社區或者專業的照護，但是退休社區並不適合她們。所以，朱瑩覺得自己能做的就是用零花錢買一些日用品幫助她們。自己就像她們的孫女，定時定期買些禮物去看望他們，老人家會覺得自己沒有被遺忘，還有人記得她們。

朱瑩進一步表示，計劃在暑期打工賺錢，買更多的禮物送給她們。這次只能給12位老人送禮物，但這個老人社區有約50人，希望年底聖誕節時能給每個人都送上一份禮物。

朱瑩還拍攝了許多照片，希望能向朋友展示，幫助老人並不困難，鼓勵他們參與。她相信只要用心，每個人都能做出貢獻，哪怕只是一個小小的訪問或一點點的幫助，都能讓老人們感受到被關愛，有人關心他們。

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