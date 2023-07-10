廖茂俊新書《尋找記憶中的故事》發表會 百位文友參與

廖茂俊教授(右二)出版新書《尋找記憶中的故事》，8日舉辦新書發表會。他表示，這本書的推手，是自己近年逐漸失憶的父親和電影《萬夫莫敵》男主角的一句名言「在我忘記之前（Before I forget）」。（記者楊青/攝影）

美西華人 學會、北美南加州 華人寫作協會8日在洛僑中心舉辦廖茂俊教授新書《尋找記憶中的故事》發表會，作者將70年人生中珍貴的紀錄，獻給自己生命中最愛的家人，也獻給養育他的故鄉台灣，以及第二故鄉美國。來自南加 州各地上百位文友參加了當天的新書發表會。

美西華人學會、北美南加州華人寫作協會8日在洛杉磯華僑文教中心舉辦廖茂俊教授新書《尋找記憶中的故事》發表會，上百文友到場致意。（記者楊青╱攝影）

五年前從洛杉磯市立學院外文與人文學系退休的廖茂俊教授，曾擔任兩屆美西華人學會會長與北美南加州華人寫作協會會長。他表示，寫這本書，一是要感謝養育自己、已經過世的母親；二是感謝高齡98歲、現在病床上的父親；三是感謝從1988年至今一直不離不棄、辛苦付出的太太。

廖茂俊教授新書《尋找記憶中的故事》已在台灣誠品書店與博客來上架。（廖茂俊教授提供）

廖教授說，《尋找記憶中的故事》背後的推手，是自己近年逐漸失憶的父親和電影《萬夫莫敵（Spartacus）》男主角寇克道格拉斯的一句名言「在我忘記之前（Before I forget）」。自己今年71歲，所以希望在很多事情忘記之前，將自己能夠記憶的東西寫出來和大家分享。

《尋找記憶中的故事》分爲《文教篇》、《生活雜文篇》、《遊記篇》和《電影評論篇》四大部分。廖教授在美國從事教育工作30多年，先後在爾灣加大、波莫納州大教書，最後在洛杉磯市立學院任教22年直到退休。他說，從名校轉到普通院校教書，他也曾經掙扎，後來發現越是普通的學生，越渴望改變自己的命運，很多學生畢業後有所作為，成為社會有用之才，對教育者是極大安慰。

北美南加州華人寫作協會副會長劉榮文教授主持當天活動，北美華文寫作協會前總會長吳宗錦、總會長蓬丹當天為新書做了專家點評。