5天2起 河濱飛機失事6人罹難

該架塞斯納飛機墜毀於河濱縣一處植被茂密的山谷地帶，機上六人遇難。（abc7截圖）

南加 河濱縣法蘭西谷（ French Valley）地區7月8日（周六）發生一起小飛機墜毀事故，機上六人全部遇難，同時導致火勢蔓延，燒毀墜機 地區約一英畝植被。這也是該地區五天內的第二起飛機墜毀事故，先前事故中一名飛行員因此喪生。

據聯邦航空管理局報告指出，這起事故發生在凌晨4點15分左右，一架塞斯納（Cessna）C550公務機在拉斯維加斯（Las Vegas）哈里里德國際機場（Harry Reid International Airport）起飛後，在法蘭西谷機場附近墜毀。河濱縣警方已經找到機上的六名乘客，並宣布六人已喪生。至截稿前，警方尚未公佈乘客身份。

加州 消防局也推文特指出，這起墜機事故引發了火災，燒毀了周遭地區約一英畝的植被，直至上午5點35分後，消防隊才成功撲滅火勢。

據悉，該地區常常出現濃霧。這也是過去五天內第二起在法蘭西谷機場附近發生的飛機墜毀事故。在7月4日（周二）的事故中，一架單引擎塞斯納172飛機也在該機場附近墜毀，飛行員不幸喪生。目前，警方仍在著手調查兩起事故。