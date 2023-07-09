我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

亞裔女創辦兒童商品 年收入17萬 「蝸居」加州140平方呎小屋

葉倫訪中高規格接見 評論：北京「棉裡藏針」搶主導權

范杜拉縣警 破獲大批毒品贓物

洛杉磯訊
范杜拉縣警局近日繳獲了一批毒品槍械。(取自范杜拉縣警局)
范杜拉縣警局近日繳獲了一批毒品槍械。(取自范杜拉縣警局)

范杜拉縣（Ventura County）警局近日繳獲了一批毒品庫存，逮捕了一名來自格蘭納達山（Granada Hills）的男子，這批毒品計畫在洛杉磯縣和范杜拉縣（Ventura County）販售。

范杜拉縣警長辦公室確認嫌疑人為 41 歲的坎寧安 （Donald Cunningham)，調查人員發現他的毒品源自位於紐卡斯爾街（Newcastle Stree）11100街區的一處住宅。

6月23日，警察持搜查令來到了嫌疑人坎寧安的家。在搜查過程中，坎寧安逃進了自家後院的一片空地，並逃脫了抓捕。五天後，坎寧安在他的家中被警方發現並被拘留。

警方搜查了坎寧安的家，查出了大批毒品和贓物，包括約6500粒偽造的阿普唑侖藥丸（alprazolam）；約3000顆偽造的安非他明藥丸（amphetamine）；大約1500顆偽造的羥考酮藥丸（oxycodone），該藥丸據信是芬太尼；45磅大麻；超過七磅的濃縮大麻；超過兩磅的芬太尼；大約一磅半海洛因；四分之三磅的甲基苯丙胺（methamphetamine）。

另外還有近一磅裸蓋菇素蘑菇（psilocybin mushrooms）；29毫升氯胺酮（ketamine）；1000 毫升 γ 羥基丁酸酯 (GHB)；17支槍，兩輛被盜摩托車，一輛盜來的箱形拖車；以及據信是毒品收入的現金。

本案的調查仍在進行中，案件已提交給聯邦檢察官辦公室（U.S. Attorney’s Office）公訴。

毒品 大麻 警察

上一則

5天2起 河濱飛機失事6人罹難

下一則

巴沙迪那凌晨大火 燒毀大學俱樂部廚房

延伸閱讀

對抗芬太尼 美組反毒聯盟 對中施壓升高

對抗芬太尼 美組反毒聯盟 對中施壓升高
聖他克拉拉縣 芬太尼防治免費講座

聖他克拉拉縣 芬太尼防治免費講座
美召集84國就芬太尼問題施壓中國 中國學者：內病外治

美召集84國就芬太尼問題施壓中國 中國學者：內病外治
南加范杜拉縣居家 警搜出大批毒品贓物

南加范杜拉縣居家 警搜出大批毒品贓物
國務院擬成立國際聯盟 促中國協助打擊合成毒品

國務院擬成立國際聯盟 促中國協助打擊合成毒品
毒品tranq威脅加劇 紐森更新防制計畫

毒品tranq威脅加劇 紐森更新防制計畫

熱門新聞

6月4日晚，一位自稱從上海走線來美國的中年女子敲開蒙市居民毛女士的房門，並表示希望住進毛女士家。（素材源自Pixabay, 記者子為製圖）

走線人深夜敲門 南加小台北華女開門後心疼又害怕

2023-07-02 18:31
加州彩券局長江森今年2月14日宣布卡斯楚是去年11月20億4000萬元勁球獎得主。(美聯社)

20億元勁球獎得主 出門帶3保鏢 買車又買房

2023-07-04 14:34
部分隨先生外派鳳凰城的台積電員工太太投身創業，以開設奶茶店、複合式餐飲等。「TaiwanMama Kitchen」（台灣媽媽廚房）提供典型的炸物盒和手搖飲料，這些經典的台灣美食是菜單上的亮點之一。（游佩樺提供）

台積電太太積極在美創業 這類店開最多

2023-07-03 22:10
「一點點」奶茶全美第一家店落座聖蓋博，價格親民大排長龍。（世說新聞小組╱製作）

世說新聞╱一杯不到3元 洛杉磯奶茶市場要變天？

2023-07-06 14:49
在小東京地，兩名攜帶武器的嫌犯，在被警方追捕的過程中逃入商區，引起了商區內路人的恐慌。（壽司店監控）

通緝犯持武器闖洛城小東京 路人驚慌失措 影片全錄

2023-07-02 15:15
中華航空日前推出今年機票的最後促銷活動，從即日至16日開票，出發時間是9月1日至11月15日，各個艙等的機票都有6%至8%的折扣。（華航提供）

華航今年出發最後促銷 洛杉磯/台北往返低至865元

2023-07-03 16:22

超人氣

更多 >
洛杉磯時報：華裔第二代卓越經營 大華超市成全美名店

洛杉磯時報：華裔第二代卓越經營 大華超市成全美名店
中國地鐵又見活春宮 大連驚見男把頭鑽女伴裙裡「吃海鮮」

中國地鐵又見活春宮 大連驚見男把頭鑽女伴裙裡「吃海鮮」
消失12天、對外行程取消… 全民好奇：秦剛在哪？

消失12天、對外行程取消… 全民好奇：秦剛在哪？
「無法做愛非常痛苦」 成人片女星摔斷背 靠AI重新上工

「無法做愛非常痛苦」 成人片女星摔斷背 靠AI重新上工
何謂集束彈？為何美國供應烏克蘭？相關爭議一文看懂

何謂集束彈？為何美國供應烏克蘭？相關爭議一文看懂