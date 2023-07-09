范杜拉縣警 破獲大批毒品贓物

范杜拉縣警局近日繳獲了一批毒品槍械。(取自范杜拉縣警局)

范杜拉縣（Ventura County）警局近日繳獲了一批毒品 庫存，逮捕了一名來自格蘭納達山（Granada Hills）的男子，這批毒品計畫在洛杉磯縣和范杜拉縣（Ventura County）販售。

范杜拉縣警長辦公室確認嫌疑人為 41 歲的坎寧安 （Donald Cunningham)，調查人員發現他的毒品源自位於紐卡斯爾街（Newcastle Stree）11100街區的一處住宅。

6月23日，警察 持搜查令來到了嫌疑人坎寧安的家。在搜查過程中，坎寧安逃進了自家後院的一片空地，並逃脫了抓捕。五天後，坎寧安在他的家中被警方發現並被拘留。

警方搜查了坎寧安的家，查出了大批毒品和贓物，包括約6500粒偽造的阿普唑侖藥丸（alprazolam）；約3000顆偽造的安非他明藥丸（amphetamine）；大約1500顆偽造的羥考酮藥丸（oxycodone），該藥丸據信是芬太尼；45磅大麻 ；超過七磅的濃縮大麻；超過兩磅的芬太尼；大約一磅半海洛因；四分之三磅的甲基苯丙胺（methamphetamine）。

另外還有近一磅裸蓋菇素蘑菇（psilocybin mushrooms）；29毫升氯胺酮（ketamine）；1000 毫升 γ 羥基丁酸酯 (GHB)；17支槍，兩輛被盜摩托車，一輛盜來的箱形拖車；以及據信是毒品收入的現金。

本案的調查仍在進行中，案件已提交給聯邦檢察官辦公室（U.S. Attorney’s Office）公訴。