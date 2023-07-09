住不起洛杉磯市區 飯店藍領工1周睡車上4天

Unite Here公會成員獨立日假期向旅館業發起待遇抗議。圖為先前工會成員對凱悅旅館的抗議行動。（本報資料照片）

實現美國夢的重要元素之一是成家立業，有了一個可以歸依的家，才是累積財富的起點。但對於許許多多在洛杉磯 大區工作的黑人 與拉美裔來說，在洛杉磯工作的工資確實高很多，但卻也不夠支付住在附近的租金與生活費。

相對於白人同胞，黑人與拉美裔的經濟條件顯然不足，2020年代的普通白人家庭，財富是拉美家庭的五倍，黑人家庭的八倍，因此後兩者他們只能越住越遠，內陸的蘋果谷（Apple Valley）、棕櫚谷（Palmdale）、加利福尼亞城（California City）與勝利谷（Victorville）才是他們能夠買房的地方。

但是居住地的薪資水準遠低於洛杉磯地區，因此他們又得長途跋涉到洛杉磯工作，睡在車上的天數比住在家裡的天數更多，一切都只為了讓下一代有個「家」。

獨立日假期間，旅館業工人發起三天的罷工抗議，訴求除了改善待遇，更重要的是，各家旅館按比例提撥基金，協助公會設立勞工住宅，讓藍領階級在上班日能有個暫歇之地。

抗議者中有個39歲的媽媽Gladis Ávila，她每天得花兩個小時往返於勝利谷與洛杉磯好萊塢的W Hotel之間，開完90哩的路到家時，孩子們多半已經準備睡覺了。她說她經常在想，這樣的奔波到底值不值得？

Gladis Ávila 2009年剛到洛杉磯地區時，她與父母、姐姐與她的孩子擠在一間studio裡。等到她自己成了家，她與先生Armando Guzmán每個月花1700元租下好萊塢的一房公寓，但是當三個孩子陸續出生，她們只好開始找房，少數能負擔的房子中，勝利谷的那間五房住家最後成為她的新家，貸款每個月要還2000元，因此她與先生還是得回洛杉磯工作。

另一個住在加利福尼亞城的Leticia Ortega de Ceballos處境更差。依據洛杉磯時報描述，56歲的她周日晚間11時開始在Loews Hollywood Hotel工作，隔天上午7時下班，8時又到洛縣 格蘭岱（Glendale）的Hilton上工，下午4時收工，兩邊都是勞力的清潔工作。因此在周日晚間到周五下午，她根本沒辦法回到105哩外的家，只能睡在車上，靠旅館員工休息室洗澡，並張羅客人不要的食物果腹，一周睡車上四天。

Ortega de Ceballos這樣的日子已經過了20年，全靠兩分合計時薪22元的工作支撐全家，因為先生失能無法工作，頂多只能在周五晚間搭火車到洛縣，幫她開車回家，以免她自己開到睡著。念護理的兒子也已經29歲了，總算能夠幫上忙，但是Ortega de Ceballos還是希望保住自己的家，不然退休後根本繳不起房租。