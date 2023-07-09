「看見台灣」 台灣原聲童聲合唱團19、23日開唱

記者會全體出席來賓齊聲稱讚，高喊「聽見原聲 看見台灣」的口號。（記者張庭瑜╱攝影）

成立於2008年的台灣原聲童聲合唱團，以「用合唱培養孩子的信心，用教導彌平學習弱勢」的核心精神幫助部落孩子改變人生。台灣原聲童聲合唱團和洛杉磯 僑界急難救助協會日前宣布，將於7月23日在洛杉磯聖蓋博 大劇院（San Gabriel Mission Playhouse）演出。

中華會館主席李金生、僑務委員溫玉玲、于仁豪、趙韻梅、梁永泰、北美華人會計師協會理事長李崇正以及台灣會館副董事長蔡漢成等嘉賓出席了記者會。

台灣原聲童聲合唱團隸屬於台灣原聲教育 協會，由阿貫老師、藍蔚老師、阿滿校長和校長馬彼得（Bukut Tasvaluan）於2008年創立，他們在南投信義鄉招收原住民布農族部落弱勢家庭的孩子，利用假日和假期給予他們課業輔導和生活照顧，並透過合唱教育培育他們的品格。

馬彼得校長是布農族人，儘管沒有音樂背景，但他憑藉對教育的熱情、對部落孩子教育使命感和對布農文化的深厚底蘊，巧妙地將合唱與布農文化結合，培養孩子們的品格，在這樣的合唱教育下，孩子們的聲音來自內心深處，潔淨、純真，令人心動。

陳敏永主任在介紹這次來訪的小朋友都是三、四年級的學生，他們的努力和付出相當不容易，希望大家能夠給予充分的支持和鼓勵。（記者張庭瑜╱攝影） 洛杉磯僑界急難救助協會劉煥君會長介紹與會來賓以及他們如何協辦「原聲」來美的活動。（記者張庭瑜╱攝影）

台灣原聲童聲合唱團自成立以來，足跡遍及亞洲、歐洲和美洲等地，被譽為「台灣維也納」。2015年，他們曾赴維也納合唱學校進行交流音樂會，成為該校17年來第一個踏進該校校園並進行交流音樂的亞洲合唱團體。他們曾兩次前往美國巡迴演出，包括舊金山、洛杉磯、紐約、華盛頓、達拉斯和休士頓等城市，受到熱烈的歡迎。此次美國行除了宣揚台灣文化和宣慰僑胞外，合唱團還將在聖地牙哥和聖蓋博舉行兩場公開演唱會，為正在籌備的原聲學校募集建校經費。

台灣原聲童聲合唱團將於7月19日（星期三）下午2點至3點在聖地牙哥台灣中心演出，以及7月23日（星期日）下午3點至5點在聖蓋博大劇院演出。如果樂意贊助和了解演唱會詳情，請通過以下聯絡方式進行簡訊聯繫：

聖地牙哥：858-755-4878，聖蓋博：562-682-0351，諮詢電郵：[email protected]