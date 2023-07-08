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披薩哥見義勇為遭槍殺 三嫌落網控謀殺

洛杉磯訊
三名涉嫌2022年在斯坦頓（Stanton）槍殺一名披薩送貨司機於6日被捕，均被控謀殺。（橙縣警方）
三名涉嫌2022年在斯坦頓（Stanton）槍殺一名披薩送貨司機於6日被捕，均被控謀殺。（橙縣警方）

三名涉嫌在北橙縣的斯坦頓（Stanton）槍殺一名披薩外賣哥的青少年，6日被捕，案發時被槍殺的送貨司機停車幫助一名襲擊受害者。

三名嫌犯分別是花園谷（Garden Grove）19歲的居民迪普·勒（Henry Diep Le）、安納罕19歲的居民卡斯塔內達（Adrian Castaneda），以及安納罕的18歲居民馬約爾加（Damian Ivan Mayorga）。

橙縣警方表示，三名嫌犯被控與2022年的一起槍擊事件有關，導致49歲的聖塔安那居民克里斯塔利納斯 （Juan Cristalinas）死亡，另一名76歲男子住院搶救。

2022年6月28日，橙縣警方接到911緊急求救電話，當警方趕到安納罕Lessue大道7000號街區現場時，發現兩名男子躺在街上，他們身上都有槍傷。警員調查後發現，克里斯塔利納斯是一名披薩外賣司機，他在送披薩的途中看到76歲的受害者遭到襲擊時，停車干預，見義勇為，但不幸遭到槍擊。

兩名受害人都被送往醫院，克里斯塔利納斯重傷不治身亡，76歲男子治療後沒有生命危險，但嫌犯在警員到達之前逃離了現場。

等待披薩送到家的居民Sally Cox表示，她當時聽到幾聲巨響，還以為是有人放煙火，後來有聽到很多警車到來，才知道附近發生槍擊案，而其中一名受害人正是準備給她家送披薩的外賣哥。

警方用了一年時間調查本案，最終查明凶嫌身分並獲得逮捕令。目前三人均被控謀殺。本案仍在進一步調查中，警方鼓勵任何有線索的民眾致電橙縣警長兇殺案調查組，714-647-7000，或通過熱線匿名舉報，1-855-TIP-OCCS。

橙縣 槍擊

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