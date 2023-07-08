世報建材展／工程師王楠 教如何申請開發項目

王楠強調與政府溝通的重要性，鼓勵社區開發商、居民和建築工程人員積極與政府互動，申請相應的土地權利和建築許可證。（記者張庭瑜／攝影）

世界日報 與華人 建築公會合辦「2023建材裝修大展」，第二日講座中，城市規劃委員會委員暨結構工程師王楠，深入探討政府公權力及土地權利問題，並指出社區發展中所遇到的阻礙和路障，引起社區開發商、居民和建築工程人員的關注。

王楠強調政府公權力對社區發展的重要性。她指出，向政府部門申請許可有一個複雜程序，這是一個專業領域，需要專家的知識和專長。她強調政府公權力的作用，不僅在於確保社區發展有序進行，還能保護居民的利益並維護社會秩序。

王楠詳細分析地產開發的土地權利取得過程，並向觀眾逐一解釋城市規劃管理的相關流程。（記者張庭瑜／攝影）

在講座中，王楠提供解決社區問題的方法。她強調與政府溝通的重要性，並鼓勵社區開發商、居民和建築工程人員積極與政府互動，申請相應的土地權利和建築許可證。她分享自己對城市規劃委員會的了解和內部知識，希望能夠為大家提供指導，使他們在與政府打交道的過程中更加順利。

王楠更強調學習知識的重要性。她表示，擁有相關知識並了解政府的規章制度，能夠更高效地爭取自己的權益。她呼籲與會者在社區發展過程中，應用這些知識為自己的項目開發提供幫助。

此外，王楠也進一步探討土地權利和建築許可證之間的區別，並強調了解城市規劃相關文檔的重要性。她提到城市的總體規劃、具體規劃、住房政策以及土地使用法規和具體條例，指出這些文檔是了解政府決策依據的重要參考。了解這些城市規劃相關文檔，可以幫助個人更清晰地認識自己項目的可行性，並在與政府溝通時更有效地表達觀點。

申請開發項目流程基本步驟。（製表：記者張庭瑜／資料來源：王楠）

王楠仔細分析政府申請開發項目的流程，包括準備階段、提交申請材料、與政府溝通、主動追蹤進度以及城市規劃委員會公聽會等步驟。她特別強調公聽會的重要性，並提醒參與者如何應對公聽會的挑戰，有效準備並回應社區居民的擔憂。王楠呼籲所有相關人員了解城市規劃相關文檔，以更好地理解政府的決策和限制。這將有助於改善溝通並確保項目順利進行。

王楠也表示，一些觀眾會擔心語言隔閡可能成為一個問題，但政府通常會提供翻譯服務，以協助解決語言障礙。無論是否能夠流利地說英語，都可以向政府尋求翻譯幫助，確保個人的意見能夠準確傳達。她強調，語言不應該成為溝通的障礙，重要的是能夠理解自己的項目和意圖，並與政府進行有效溝通。