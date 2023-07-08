世報建材展／開發商曹盧克 授地產興建成功關鍵

曹盧克詳細解釋了開發地產項目中的每個關鍵步驟和注意事項。（記者張庭瑜／攝影）

洛杉磯世界日報與美國華人建築公會（CACP）7月7日（周五）合辦「2023建材裝修大展」，資深地產開發商曹盧克（Luke Chau）分享成功完成房地產 項目的關鍵步驟和應對挑戰的經驗，強調詳細規劃和了解法規的必要性，獲得政府部門許可和批准的重要性，此外，他還強調財務安排、施工管理、保險 覆蓋、市場分析和與相關方建立良好關係。

在演講中，曹盧克詳細解釋了房地產開發過程中的關鍵步驟和注意事項。在項目啟動之前，開發商需要全面了解當地的規劃和建築法規，並與市政府的規劃部門保持緊密聯繫，確保項目符合相關規定。此外，獲得必要的許可和批准也是成功開發項目的關鍵。開發商必須確保在動工之前獲得土地開發許可、建築許可和其他相關許可證。

在活動中，曹盧克與他的父親一同合影，對父親的栽培滿懷感激之情。（記者張庭瑜／攝影）

財務安排是房地產項目成功的關鍵因素之一。開發商需要進行詳細的財務規劃，考慮土地購買成本、開發費用、建設貸款 和永久融資等因素。與金融機構合作，確保項目的資金需求得到滿足。

施工管理和監督也是保障項目成功的重要措施。開發商必須雇用合格的總包商和分包商，並制定詳細的施工計畫。同時，保險覆蓋也是不可或缺的一部分，開發商需要購買適當的保險，以覆蓋潛在風險。

市場分析和銷售預測對於項目的成功也至關重要。開發商需要進行市場分析，了解潛在買家或租戶的需求和價格預期。比較類似項目的銷售數據，以確定項目單位的預期售價。同時，與相關的市政部門、承包商、建築檢查員以及附近社區建立良好關係，積極溝通和滿足相關方的要求和關切，有助於項目的順利進行。

在演講中，曹盧克還強調了一些常見錯誤，包括未提前規劃資金儲備、忽視安全標準以及與建築檢查員關係不佳等，他鼓勵開發商嚴格關注每個關鍵步驟，並尋求專業諮詢和建議，確保項目成功。