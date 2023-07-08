洛海外青年文化大使 新生培訓結業

海外青年文化大使成果驗收，展現青春活力。（洛僑中心提供）

洛杉磯 華僑文教服務中心日前舉辦2023年海外青年文化大使（FASCA）新生培訓，計有來自洛杉磯及橙縣 地區的72位學員參與，透過一系列的培訓課程，讓當地台灣青年志工成為支持政府新興力量和僑社優秀人才。

洛杉磯華僑文教服務中心主任陳敏永於結業典禮致詞表示，透過系統性的培訓和實踐，學員充分展現青年的活力，發揮團結合作精神，尤其「Jump in FASCA」中，學員們展現了決心與毅力，並彼此相互扶持，最終克服難關。陳敏永並勉勵學員秉持感恩的心，感謝父母的辛勞，並籲請學員家長持續支持FASCA各項培訓課程。

FASCA學員心得分享。（洛僑中心提供） 陳敏永主任並勉勵學員秉持感恩的心，並籲請學員家長持續支持FASCA各項培訓課程。（洛僑中心提供）

在結業典禮中，學員表演「完美世界」、「致青春」及「刀劍如夢」等三首曲目展現成果，並遴選出學員專訪自己父母親有關移民美國的心路歷程，以及疫情之下社會對亞裔 仇恨的探討，進行成果發表。最後邀請僑務委員趙韻梅、王梅鳳、汪俊宇、廖美華及陳英煌分別授旗及頒發證書予各分隊學員，並在出席貴賓及家長之見證下，全體學員進行宣誓，正式成為2023年度海外青年文化大使。

2023洛杉磯地區FASCA學員、家長、貴賓及培訓團隊大合影。（洛僑中心提供）

洛杉磯華僑文教服務中心鄭心茹及副主任劉岱欣、橙縣華僑文教服務中心主任蕭蓓如、僑務委員趙韻梅、王梅鳳、汪俊宇、廖美華、陳英煌及學員家長計約百餘人出席。