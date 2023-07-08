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洛杉磯菁英獅子會 顧得耀接任會長

本報訊
洛杉磯菁英獅子會第三屆交接典禮，卸任會長李俊蓁（左）將權杖移交新會長顧得耀。(主辦單位提供)
洛杉磯菁英獅子會第三屆交接典禮，卸任會長李俊蓁（左）將權杖移交新會長顧得耀。(主辦單位提供)

洛杉磯菁英獅子會第三屆交接典禮暨慈善籌款晚會，日前在Pacific Palms Resort 度假酒店盛大舉行，卸任會長李俊蓁（Jessica Li）向新任會長顧得耀移交權杖，年度慈善募款超過十萬元，超過400人歡聚一堂。

國際獅子會第五憲章區理事方百祥伉儷、MD4-L2區總監顧思佳（Scarlett  Ku）、前任總監Jacky Lu伉儷、第一副總監Kaiser Mo 、最高榮譽獲得者Calvin E. Smith、前加州複合區議長Roger Powell、聖蓋博市前市長丁言愉、亞凱迪亞市議員王愛琳等政府官員，社團領袖全美浙江總商會會長林光、美國華人華僑聯合總會主席林建新及贊助商等參加盛會。

洛杉磯菁英獅子會第三屆交接典禮暨慈善籌款晚會盛大舉行。(主辦單位提供)
洛杉磯菁英獅子會第三屆交接典禮暨慈善籌款晚會盛大舉行。(主辦單位提供)

卸任會長李俊蓁感謝各社團各商會和各贊助商的大力支持，截止6月底菁英獅子會擁有會員177人，一年來增加了38人，舉辦慈善活動70次，義工服務9876小時，總籌款10萬6916美元，服務受眾2萬7576人。李俊蓁與楊以明等人自費遠赴肯塔基州將3萬元善款送到殘障棄嬰家庭，還出資3000美元贊助拍攝了「百年獅子愛的傳承」紀錄片。

新任會長顧得耀發表就職感言表示，將繼續推動飢餓30、每天一元、日行一善等慈善公益服務，幫助真正需要幫助的人，同時還將進行糖尿病防治、環保、視力檢查等服務。

「 堅守、傳承、新生、喚醒」是洛杉磯菁英獅子會的使命，該會計劃與友會合作舉辦各種活動，包括大自然探險、音樂會、文化之旅，以及陪伴老人和孩子等室外主題活動，並希望愛心人士融入獅子會團隊中，為公益事業貢獻一份力量。

洛杉磯 亞凱迪亞 加州

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