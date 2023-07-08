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內行賊專偷名酒「1瓶超過3000元」 洛市酒坊損失70萬

編譯胡立宗／綜合報導
歹徒明顯懂酒，不是隨便亂抓一通，而是精選高價品，架上其他酒根本不動。（取自NBC）
歹徒明顯懂酒，不是隨便亂抓一通，而是精選高價品，架上其他酒根本不動。（取自NBC）

洛杉磯市威尼斯（Venice）的酒坊Lincoln Fine Wines日前凌晨遭竊。錄影畫面顯示，歹徒顯然有備而來，專門針對有名、高價的酒品下手，一共帶走價值70萬元的佳釀。店東說，這些酒不只是商品，而是懂酒者眼中的藝術品，歹徒顯然內行，不是隨便偷偷而已。

店家除了向洛市警局（LAPD）報案，還透過人脈向其他店家、拍賣商示警，如果有人想賣特定年份的某些酒款，希望他們通知警方或是Lincoln Fine Wines。另外，為了提高通報意願，Lincoln Fine Wines還提供了1萬元獎金給任何提供線索的人。

Lincoln Fine Wines這間位在威尼斯的高檔酒坊發現遭竊後，雖已通知洛市警局，但目前沒有進一步消息，很可能歹徒也在考慮如何處理手上的「燙手山芋」。

酒坊的選酒師Nick Martinelli說，波爾多（Bordeaux）滴金酒莊（Château d'Yquem）的甜酒一瓶就要500元，他們一共偷走700多瓶，部分來自柏翠酒莊（Château Petrus）與拉菲堡（Château Lafite）的，一瓶就要3000元以上。義大利釀酒師Giuseppe Quintarelli的3公升Magnum，甚至比拉菲堡的還貴。

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