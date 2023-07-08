一杯3至5元 中國手搖飲「一點點」進洛城 掀奶茶大戰

一點點奶茶店內等候人群火爆。（記者金維多/攝影）

中國強勢手搖飲品牌「一點點」奶茶在洛杉磯 開業，親民的價格瞬間引來大批民眾排隊數小時購買，其介於3~5元單價頗具競爭力，不少華人 ，尤其是年輕人預期一點點可能會替洛杉磯手搖飲帶來價格競爭。

作為華洋民眾的共同喜好，奶茶一直受追捧；近年洛杉磯的奶茶品牌也是層出不窮，市場競爭愈發激烈。

這家奶茶店位於華人聚集城市聖蓋博（San Gabreil）全統廣場旁，該區域的人流量一直很大。世說新聞團隊為錯開周末高峰期，特意選在工作日前往，沒想到依舊大排長龍。6月的南加中午艷陽高照、氣溫炎熱，排隊等候的顧客以年親人為主，很多是留學生，不少路人看到這一場景投來了好奇的目光。

目前這家店每人限購５杯，雖然有限購，但工作人員依舊忙碌，手上的活就沒停下過。記者大約花半小時才取到奶茶，倘若在周末等候時間可能會更長。

長時間的等候也催生出代買生意，社群媒體 上不少華人發布代買的服務，為居住在較遠城市（如車程約一小時外的爾灣）民眾提供有償的代買，可見大家對奶茶的喜愛程度是無視距離的。

一對華人母女表示，女兒在中國讀書時，「一點點」就是她最愛喝的奶茶品牌之一，現在「一點點」在洛杉磯開業，而且價格很親民，其他同區域的奶茶店，很多價格比「一點點」貴一倍以上。因此他們不惜驅車半小時前來排隊買奶茶，看看味道是不是和中國的一樣。

另一對居住在洛杉磯市中心的情侶表示，他們通過大陸社群媒體「小紅書」看到「一點點」開業。這個品牌之前在中國就很有名氣，而且價格便宜，因此特意過來一探究竟。

留學生小劉表示，這次品嘗洛杉磯的「一點點」，覺得和中國味道差不多，而且花三、四美元就能買到一杯，相比其他洛杉磯的奶茶店，可謂非常划算。她認為，這才是奶茶該有的價格，也希望「一點點」的開業，能帶動其他奶茶品牌調降價格。

熟悉聖蓋博市的民眾都知道，全統廣場周圍的奶茶店很多，市場競爭甚是激烈。相比其他品牌，「一點點」奶茶是否有明顯大的價格優勢，本報記者隨機走訪附近奶茶店。

「一點點」奶茶的所有產品均價在3到5元之間，而其他奶茶店均價在5到6元左右，但每家奶茶店的產品特色不同，有些主打茶類飲品，有些主打鮮奶類，因此不能一概而論。對比同類人氣產品四季春茶，「一點點」奶茶的中杯價格為2.99元，大杯為3.49元，而另一家奶茶店的價格為單杯3.99元，「一點點」價格確實更親民一些。