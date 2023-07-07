洛城新語／加州舉辦APEC的挑戰

現在顯然不是加州及舊金山 的最好時期，尤其是舊金山，翻看所有與這座城市相關的新聞，很大機率會看到諸如毒品、犯罪、遊民 甚至鬼城等負面詞語。但是一片慘淡中也有正面消息。今年11月，2023年亞太經濟合作組織會議將在舊金山舉行。屆時21個APEC 成員首腦都將齊聚在馬士孔尼會議中心。舊金山已進入APEC籌備時間，從市府到社區各方面都在積極作業，迎接這場國際盛事。

舊金山上一次舉辦大型國際會議還是在1951年。那一年的9月8日，48個國家在舊金山歌劇院簽署著名的「舊金山和約」，宣告第二次世界大戰結束。舊金山是戰後亞太和平的起點。現今亞太地區的國際秩序，正是由「舊金山和約」奠定基礎。從這個意義上來說，亞太經合組織峰會來到舊金山，具有特別的意義。

四個月後，全世界的目光都將聚集在舊金山。舊金山將以怎樣的面貌歡迎APEC，是與會各國都關心的問題，更是舊金山市府及民眾的挑戰。關鍵是，舊金山當前面臨的各種問題，不是短短幾個月就能解決的。

市長布里德說，舊金山正在處於艱難時期，正在投入一場真正戰鬥，為舊金山的未來而戰。「APEC將提供這樣的機會，把我們的城市放在前所未有的中心舞台上，向人們展示舊金山是由什麼組成的。」

成立於1989年的亞太經合組織，成員以經濟體為單位，不像聯合國那樣必須是主權國家。除了中國大陸之外，台灣和香港也都是APEC成員。中港台都是1991年加入APEC。這也是少數能同時看到兩岸三地代表共同參加的國際舞台。

每年APEC會議的重頭戲是領導人非正式會議。但是大家最關心的可能不是會議討論了些甚麼議題，而是與會各地領袖穿甚麼樣的衣服。

因為是非正式會議，APEC領袖開會時不穿正裝，而是穿具有東道主民族特色的服裝，這整作法已成為傳統。例如2013年峇里島峰會他們穿印尼蠟染服裝，2014年北京峰會穿中式唐裝，2015年菲律賓峰會穿巴隆他加祿衫（Barong Tagalog），2016年秘魯峰會穿羊毛披肩，2017越南峰會穿絲綢襯衫。只有2010年日本峰會例外，因為和服穿起來實在太麻煩，改為休閒西裝。

各地領袖穿著各式民族服裝合影，也是每年APEC峰會一大風景。今年舊金山峰會上他們將穿甚麼服裝亮相？哪一種衣服最能代表美國、代表舊金山？相信將為民眾津津樂道。

辦國際會議當然離不開錢。如果是中國，開支大概由中央財政統一撥出。但是舊金山必須自己籌這筆錢。而且還不是從市政預算裡支出，而要大家一起「湊份子」籌款。

在這方面華人走在了前面。目前，峰會已得到華裔生物醫藥公司MEBO執行長徐鵬捐出的100萬元，及華裔創業家徐迅（Tony Xu）等共同創立的DoorDash公司捐出的50萬。加上其他企業捐助，已計籌款超過400萬，但距2000萬到2500萬目標還有一段距離。還需繼續努力。

儘管市長的期待是全市上下共同努力，讓來賓看到一個美麗、安全、多元的舊金山，相信是絕大多數金山人的共同心願。但這不能是口號，遊民、辦公室空置、市景等沒有一項可以馬虎混過，舊金山要如何準備好，市民都張大眼睛在看。