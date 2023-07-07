我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

葉倫抵京第一餐吃雲南料理 筷子用得熟練 最愛吃這道菜

男子搭法航座位狂飄屎臭味 追問真相後竟是人血+排泄物

世報建材展 專家談商用不動產投資

記者趙健／聖蓋博市報導
在6日舉辦的世報建材展上，地產專家鄭德倫預測了未來房市走向及潛在的投資機會。（記者趙健／攝影）
在6日舉辦的世報建材展上，地產專家鄭德倫預測了未來房市走向及潛在的投資機會。（記者趙健／攝影）

2023年利率居高不下，房屋交易量持續萎縮，短期內還有投資機會嗎？地產專家鄭德倫在6日世報舉行的「建材裝修展及建材相關專業講座」上，分析了下半年房市走向及潛在投資機會，尤其他認為商用不動產有危機入市的投資機會。

鄭德倫表示，通貨膨脹的壓力使美國政府祭出聯準會縮表、減債、升息等諸多調控手段，試圖抑制暴漲的通貨膨脹與狂飆的房價。但鑒於政府的調控和目前各項經濟指標依然堅挺，房屋市場不太可能出現2008年次貸危機時房價暴跌的現象，投資機會仍然存在。

關於房地產市場未來的投資方向，鄭德倫認為商業地產「有底可抄」。鄭德倫指出，由於工作和生活方式的改變，以及裁員人數的增加，辦公樓正面臨著需求疲軟的困境，不少商業地產項目正以低於估值的價格出售。因此，民眾可以留意商業地產方面的投資機會，隨時存在「撿」到半價或兩三折地產項目的可能性。而在評估這些項目時，可考慮改變其單純依賴商業租金的盈利模式，尋求更為靈活的收益方式。

在此次建材展講座上，鄭德倫還特別提醒民眾注意法拍屋（Foreclosure）、拍賣屋（Trustee's Sale）和短賣屋（Short Sale）的區別；法拍屋是經由法院處理的房屋拍賣形式，而在單純借貸關係下的違約是不會直接進入法拍流程的。只有當房屋借貸涉及詐騙，借款人向法院提告時，房屋才會進入法拍流程。

而拍賣屋才是普通民眾較常接觸的拍賣形式，指在抵押貸款的情況下，當借款人無法履行貸款協議條款時，由受託人代表貸款機構進行的拍賣出售程序。鄭德倫透露，近年來經濟環境動蕩，各大銀行其實存在很多房貸壞帳，但由於疫情政策環境對借款人的保護，很多違約的房屋遲遲未流入市場。不過，他預計2024年至2026年會有更多的拍賣屋逐步流入市場。

鄭德倫還在講座上簡要分享了「穩賺不賠」的短賣屋投資策略。如果對地產投資有興趣的民眾仍可於7日前往聖蓋博市希爾頓酒店建材展現場了解更多資訊。

世界日報與美國華人建築公會攜手舉辦第五屆「建材裝修展及建材相關專業講座」，6日上...
世界日報與美國華人建築公會攜手舉辦第五屆「建材裝修展及建材相關專業講座」，6日上午在聖蓋博希爾頓盛大開幕，現場人潮湧動。（記者趙健／攝影）

投資 拍賣 貸款

上一則

ZAIA建築：蓋ADU留意水電

下一則

國泰銀行建築貸款教戰 申請勿忽略現金流收益評估

延伸閱讀

建材展/申請建築貸款 國泰銀行教你成功做到

建材展/申請建築貸款 國泰銀行教你成功做到
建材展／新建ADU 屋主不可忽略水電管道

建材展／新建ADU 屋主不可忽略水電管道
建材展／下半年房市走向及投資機會

建材展／下半年房市走向及投資機會
專家：這四種保險不必買 其中兩種你可能已經有了

專家：這四種保險不必買 其中兩種你可能已經有了
專家：患憂鬱症 應求助專業

專家：患憂鬱症 應求助專業
2023建材展／美淨純水企業 提供專業全方位水科技

2023建材展／美淨純水企業 提供專業全方位水科技

熱門新聞

6月4日晚，一位自稱從上海走線來美國的中年女子敲開蒙市居民毛女士的房門，並表示希望住進毛女士家。（素材源自Pixabay, 記者子為製圖）

走線人深夜敲門 南加小台北華女開門後心疼又害怕

2023-07-02 18:31
楊女士的三件Zara襯衫和T恤賣了30美元。（受訪者提供）

舊衣物如何「變現」？去這家賣舊衣划算又方便

2023-06-30 22:31
加州彩券局長江森今年2月14日宣布卡斯楚是去年11月20億4000萬元勁球獎得主。(美聯社)

20億元勁球獎得主 出門帶3保鏢 買車又買房

2023-07-04 14:34
部分隨先生外派鳳凰城的台積電員工太太投身創業，以開設奶茶店、複合式餐飲等。「TaiwanMama Kitchen」（台灣媽媽廚房）提供典型的炸物盒和手搖飲料，這些經典的台灣美食是菜單上的亮點之一。（游佩樺提供）

台積電太太積極在美創業 這類店開最多

2023-07-03 22:10
一名家住洛杉磯的研究生在上學期間每周乘坐飛機在洛杉磯和舊金山之間往返三次上課，從未缺席過一堂課。（記者趙健/攝影）

省萬元房租…洛杉磯男大學生每周搭機6次 去舊金山上課

2023-06-29 16:30
在小東京地，兩名攜帶武器的嫌犯，在被警方追捕的過程中逃入商區，引起了商區內路人的恐慌。（壽司店監控）

通緝犯持武器闖洛城小東京 路人驚慌失措 影片全錄

2023-07-02 15:15

超人氣

更多 >
布魯克林華女遇「殺豬盤」 遭騙近10萬…住家地址全洩露

布魯克林華女遇「殺豬盤」 遭騙近10萬…住家地址全洩露
李玟老公發聲了 稱「摯愛的妻子」吐露愛意

李玟老公發聲了 稱「摯愛的妻子」吐露愛意
這五種機上食物 空姐不碰

這五種機上食物 空姐不碰
最營養的魚 你可能不常吃

最營養的魚 你可能不常吃
葉倫與中國接機官員握手近20秒 天空剛好出現彩虹

葉倫與中國接機官員握手近20秒 天空剛好出現彩虹