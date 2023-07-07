世報建材展 專家談商用不動產投資

在6日舉辦的世報建材展上，地產專家鄭德倫預測了未來房市走向及潛在的投資機會。（記者趙健／攝影）

2023年利率居高不下，房屋交易量持續萎縮，短期內還有投資 機會嗎？地產專家鄭德倫在6日世報舉行的「建材裝修展及建材相關專業講座」上，分析了下半年房市走向及潛在投資機會，尤其他認為商用不動產有危機入市的投資機會。

鄭德倫表示，通貨膨脹的壓力使美國政府祭出聯準會縮表、減債、升息等諸多調控手段，試圖抑制暴漲的通貨膨脹與狂飆的房價。但鑒於政府的調控和目前各項經濟指標依然堅挺，房屋市場不太可能出現2008年次貸危機時房價暴跌的現象，投資機會仍然存在。

關於房地產市場未來的投資方向，鄭德倫認為商業地產「有底可抄」。鄭德倫指出，由於工作和生活方式的改變，以及裁員人數的增加，辦公樓正面臨著需求疲軟的困境，不少商業地產項目正以低於估值的價格出售。因此，民眾可以留意商業地產方面的投資機會，隨時存在「撿」到半價或兩三折地產項目的可能性。而在評估這些項目時，可考慮改變其單純依賴商業租金的盈利模式，尋求更為靈活的收益方式。

在此次建材展講座上，鄭德倫還特別提醒民眾注意法拍屋（Foreclosure）、拍賣 屋（Trustee's Sale）和短賣屋（Short Sale）的區別；法拍屋是經由法院處理的房屋拍賣形式，而在單純借貸關係下的違約是不會直接進入法拍流程的。只有當房屋借貸涉及詐騙，借款人向法院提告時，房屋才會進入法拍流程。

而拍賣屋才是普通民眾較常接觸的拍賣形式，指在抵押貸款 的情況下，當借款人無法履行貸款協議條款時，由受託人代表貸款機構進行的拍賣出售程序。鄭德倫透露，近年來經濟環境動蕩，各大銀行其實存在很多房貸壞帳，但由於疫情政策環境對借款人的保護，很多違約的房屋遲遲未流入市場。不過，他預計2024年至2026年會有更多的拍賣屋逐步流入市場。