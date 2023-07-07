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國泰銀行建築貸款教戰 申請勿忽略現金流收益評估

記者趙健／聖蓋博市報導
國泰銀行講座主講人Jim Hu（圖中穿西裝者）商業建築貸款副總裁講座之後參加群眾追問相關問題。（本報記者拍攝）
國泰銀行講座主講人Jim Hu（圖中穿西裝者）商業建築貸款副總裁講座之後參加群眾追問相關問題。（本報記者拍攝）

國泰銀行（Cathay Bank）商業地產及建築貸款部副總裁兼客戶經理Jim Hu，與現場觀眾分享申請建築貸款的流程及注意項目。

Jim介紹，建築貸款可用在住宅和非住宅兩種不同類型的項目。非住宅項目包括倉庫、辦公樓、零售店舖、酒店等，而住宅項目則涵蓋公寓、獨棟住宅等。民眾打算申請建築貸款之前，需先與銀行確認項目所屬類型及所在土地的屬性。此外，還需告訴銀行，項目建設的現金流預算和未來收益情況。他提醒，民眾不應只關注房屋是否按時完工，而忽略對項目未來現金流和收益方式的評估。

Jim還在現場分享了申請建築貸款所需的材料，包括建築圖、項目現金流及回報率的測算、建設預算、進度表、建築合約、開發商及建商的簡歷（項目經驗、銀行擔保等）、借款人的個人資料、城市許可、土壤報告等。銀行的審核需基於這些材料，才能決定是否向借款申請人提供貸款。

Jim表示，若資料審核沒問題，銀行會向貸款申請人出具意向書，其中會列明貸款期限、利率、還款方式等關鍵條款。在簽署意向書之後，則會請第三方機構對建築工程出具評估報告，這一過程通常需要花費四至六周的時間。評估報告完成後，銀行會進一步審核，並確定貸款條件。最終，雙方將進行簽約、放款等相關流程。

Jim提醒，開發商的過往項目經驗是銀行在審核建築貸款時非常看重的一點，有經驗的開發商在應對項目建設過程中突發的臨時狀況時，知道如何與相關部門溝通，確保項目順利進行。

國泰銀行在商業房地產及建築貸款領域擁有超過60年的經驗，無論是擴建現有設施、收購投資型房地產，還是建造新的辦公室、住宅或倉庫，能為企業量身打造各種短期和長期方案。

國泰銀行是國泰萬通金控的子公司，成立於1962年，旨在支持洛杉磯日益壯大的華裔社區。如今在美國各地及香港擁有超過60家分行，並在北京、上海和台北設有代表處，致力為客戶提供優質的金融服務，實現財務目標。根據2023年福布斯美國銀行百強榜，國泰萬通金控名列第10位，在標普全球市場財智的年度銀行排行榜中排名第8位。

Jim提醒（圖中穿西裝者），銀行在審核建築貸款時，非常看重開發商的過往項目經驗。...
Jim提醒（圖中穿西裝者），銀行在審核建築貸款時，非常看重開發商的過往項目經驗。（記者趙健/攝影）

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