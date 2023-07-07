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ZAIA建築：蓋ADU留意水電

記者趙健╱聖蓋博市報導
Tony指出，ADU的水電排布是一個容易被忽略的問題，屋主應確保設計方案符合當地的建設標準。（記者趙健╱攝影）
Tony指出，ADU的水電排布是一個容易被忽略的問題，屋主應確保設計方案符合當地的建設標準。（記者趙健╱攝影）

近年來租金上漲，許多華人希望利用自家空閒土地建造附屬住房單位（ADU），卻往往受制於缺乏相關專業經驗。在世界日報與美國華人建築公會合作舉辦的第五屆「建材裝修展及建材相關專業講座」上，ZAIA建築（ZAIA Construction）的建築專家Tony唐分享了ADU建造中的注意事項。

Tony指出，ADU的水電排布是一個容易被忽略的問題，屋主應確保設計方案符合當地的建設標準，這樣才能避免被勒令重做。「特別是下水管道，是其中較為複雜的部分，不同房間的ADU所要求的下水管道尺寸不同，民眾需特別留意。」此外，Tony建議，煤氣和水管排布可選擇與主屋連接，但在電路佈局上最好申請新的電箱。一般來說，在考慮ADU建設成本時，需預留一至兩萬元的水電排布資金。

在建材展上，Tony還分享了ADU裝修時容易產生的問題。他提醒，屋主在與承包商簽約時，應盡可能地了解清楚裝修材料的選用細節，避免因裝修材料與自己的預期不符產生糾紛。此外，屋主在簽約時應與承包商明確施工範圍，一般而言，車道施工、城市費用等不在承包合同的範圍內。

Tony還提醒屋主，ADU的建造標準是會發生變化的。例如，以往ADU的地基要求是12 × 12吋，而現在已更新為12 × 24吋；同時，屋頂結構也發生了變化，以符合抗地震的安全要求。

ZAIA國際集團提供新屋建造，ADU加建，改擴建，整屋精裝修，餐飲以及民宿裝修等等，提供民眾傳統、現代或前衛的多種風格選擇。該公司表示，不合理不規範的房屋格局，常常會造成民眾日常生活和起居的生活不便，甚至障礙，無形中減少了大家居家生活的有效空間，所以在房屋設計改造時，根據生活起居路線設計建築和室內裝修，對提高民眾的生活品質非常重要。

家庭裝修不應該是冰冷冷的報價和施工，更重要的是契約精神和售後服務，從設計、建造、內裝、軟飾一條龍，能夠讓屋主省卻許多煩惱。

ZAIA國際集團雖然到美國加州發展只有短短三年，但之前在中國商業和民用建築和裝修裝飾界縱橫30年，擁有豐富建築和設計經驗和許多優秀作品，包括天津萬麗泰達酒店、以佛教為主題的旅遊文化景區、碧桂園時光小鎮、天津河東阿亞國際度假酒店等。ZAIA的建築理念不僅是建造建築物，更希望通過建築和設計為民眾帶來有品味的生活。

華人 加州 租金

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