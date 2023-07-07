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建築師分享ADU改建方案

記者張庭瑜╱洛杉磯報導
在講座期間，民眾認真抄寫筆記，記錄下每個小撇步和寶貴建議。（記者張庭瑜╱攝影）
在講座期間，民眾認真抄寫筆記，記錄下每個小撇步和寶貴建議。（記者張庭瑜╱攝影）

ADU改建方案近年來在住宅市場中受到關注，有越來越多的人利用ADU改建來擴充住宅空間或增加投資回報，建築師王揚仔細介紹了不同規模的ADU改建方案，從小型的951平方英尺的ADU到大型的1200平方英尺的ADU，並介紹了車庫改造和新建房屋的可能性。

近期，住宅市場中的ADU（附屬單元）改建方案引起廣泛關注。在講座中，王揚分享了具體的案例，包括GARAGE CONVERT（車庫改造）、ATTACHED ADU（附屬單元）和DETACHED ADU（獨立附屬單元）。

他解釋這些方案的優點和限制，並向觀眾展示了多個實際案例，以幫助他們了解如何在不同情況下實現ADU改建。在其中一個案例中，王揚展示一座面積為951平方英尺的ADU。

這個ADU被設計為擁有小庭院和美景，並且滿足3間臥室和3間浴室的要求。王揚解釋說，如果在有限的空間下必須實現3間臥室和3間浴室，每個房間的大小可能會稍小，但仍然可以實現。他還展示一個1000平方英尺的ADU案例，其中包括兩間臥室和兩間浴室，用於父母居住。王揚指出，在ADU改建中，車庫改造也是一個常見的方案，雖然車庫改造可能面臨一些限制，但它仍然是一個實現更多居住空間的可行方式。

另外，王揚還在現場分享一些較大的ADU改建案例。其中一個案例是一座1200平方英尺的ADU，擁有三間臥室和三間浴室。這個案例展示如何通過對土地進行平整等措施來實現更大的建築面積。王揚指出，不同城市對ADU的限制不盡相同，有些城市只允許單層ADU，而有些城市則允許二層ADU。他還提到，一些現有的建築可以改造成ADU，但這需要遵守相應的規定和限制。

雖然ADU改建方案具有一定的可行性，但也需要根據個人情況和當地法規來進行評估。對於那些希望通過ADU改建來提高房屋價值的人來說，需謹慎考慮項目的可行性。

王揚建議，如果現有房屋靠近後院，則可以考慮將現有房屋改造為ADU，同時在後院建造一個新的住宅。這樣的方案可以提供額外的居住空間和租金收入。但ADU改建方案都需在滿足當地規定的前提下，才可以為房主提供更多的居住空間和投資回報。然而，每個案例的可行性都需要根據具體條件進行評估，王揚也建議尋求專業建築師或房地產專家的意見，以確保項目的成功實施。

在講座期間，民眾不時拿出手機拍照，紀錄每一頁的PPT內容，以便後續複習和參考。（...
在講座期間，民眾不時拿出手機拍照，紀錄每一頁的PPT內容，以便後續複習和參考。（記者張庭瑜/攝影）
王揚詳細向觀眾介紹每個ADU方案的優缺點，幫助民眾做出選擇。（記者張庭瑜/攝影）
王揚詳細向觀眾介紹每個ADU方案的優缺點，幫助民眾做出選擇。（記者張庭瑜/攝影）

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