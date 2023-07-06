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南加內陸 野火燒不停

記者啟鉻／聖伯納汀諾報導
內陸蘋果谷消防局嚴陣以待野火頻仍。(取自Apple Valley Fire Department）
內陸蘋果谷消防局嚴陣以待野火頻仍。(取自Apple Valley Fire Department）

南加內陸蘋果谷（Apple Valley）在4日國慶節當日突發野火，截至5日野火基本控制。當地氣溫近日飆高後，內陸已經多次發生野火。

據聖伯納汀諾縣消防局表示，在國慶日當天午後12時30分接到野火警報，地點在Marianas區Rattlesnake Canyon附近。加州消防局將這次野火取名為Roundup fire。野火發生後，不到半個小時蔓延至五畝，隨後迅速擴大燃至31畝。截至當晚，燃燒面積為34畝，經過消防人員撲救，野火控制80%。目前當地消防局在火場監控火情，防範復燃。為避免危險，部分居民區撤離令仍未解除。

6月30日，河濱縣莫瑞諾谷（Moreno Valley ）發生野火，在大約兩個小時內燃至12畝。野火名為Lantz fire，發生在當天上午10時，位於Lantz Lane和 Ironwood Ave.交匯處，經過撲救，在中午左右控制火勢。沒有人員受傷和建築物受損報告。

6月27日，在聖伯納汀諾縣雷德蘭市（Redlands）附近縣屬地Mentone，當天午後發生名為Nice fire野火，迅速蔓延至90畝。據當地消防局稱，野火已經控制，沒有發出撤離令。

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