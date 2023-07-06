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王楠談城市規劃和土地使用權

記者啟鉻／洛杉磯報導
王楠在社區講座中分享如何獲得土地權利。（受訪人提供）
王楠在社區講座中分享如何獲得土地權利。（受訪人提供）

洛杉磯世界日報將在7月6日、7日舉辦第四屆「2023建材裝修大展」，主講人王楠（Noya Wang）講解如何通過城市規劃管理委員會獲得土地使用權。

王楠現任洛杉磯縣阿罕布拉市（Alhambra）都市規劃委員會主席。她在講座中，主要分享規劃委員會在討論項目時決策過程，以及社區如何有效的進行開發項目宣導。

王楠表示，她在城市或縣級委員會任職時，親眼目睹社區，尤其是新移民社區，與當地政府互動時所面臨的各種阻礙。每個城市都擁有複雜的體系和眾多的規章制度，想要完全搞明白不容易。對於少數族裔移民社區來說，從語言障礙到文化差異、從制度形式到對規範體系的不了解，都可能是巨大挑戰。

她指出，不少新移民希望新建和改建住宅，認為有土地就可隨意施工。但市府都有嚴格規章制度，必須遵守。例如設計施工圖要經過市府主管部門審批，才能獲得合法的土地使用權。她強調，申請過程不可避免存在諸多風險，但要盡量將風險降低。

向政府申請土地使用權的流程，通常包括預備申請會議，準備項目申請材料，提交項目申請材料，政府部門審查，城市規畫委員會公聽會。值得註意的是，申請人第一次與市府有關部門的溝通非常重要，政府工作人員會告知申請人的計畫是否與城市規畫和建設相符，是否有與城市整體規畫不吻合的地方，這個階段申請人得決定是否要繼續下去。

她希望通過講座，分享與規畫部門合作的小技巧和訣竅。她還將分享規劃委員會在考慮一個項目時的決策過程，幫助社區成員，更有效率的營業執照和許可證等。

王楠將分享每個城市都有的一些重要文件，如總體規劃、分區規劃，以及社區如何利用這些文件深入了解城市的目標和願景，以便最好設計符合城市整體規劃的項目。

王楠現任阿罕布拉市都市規劃委員會主席，領導委員會制定都市規劃政策。她從柏克萊加大（ UC Berkeley ）獲得土木工程學士學位和結構工程學碩士學位。有註冊結構工程師和土木工程師執照，與超過十年的行業從業經驗。她曾在洛杉磯水域規劃委員會（Watershed Area Steering Committee）任職，並擔任亞裔美國建築師和工程師協會（AAa/e）董事會成員。

洛杉磯世界日報將在7月6日、7日舉辦第四屆「2023建材裝修大展」，主講人王楠（...
洛杉磯世界日報將在7月6日、7日舉辦第四屆「2023建材裝修大展」，主講人王楠（Noya Wang）講解如何通過城市規劃管理委員會獲得土地使用權。（受訪人提供）

洛杉磯 移民 阿罕布拉

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