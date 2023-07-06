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「風簷雅敍」線上講座 回顧南加華人史

洛杉磯訊
第一場講座由主編陳十美會長（右二）開講，陳十美數十年來致力於公益事業，她是美國東亞文教基金會和南加華人文史保存基金會會長。（陳十美提供）
第一場講座由主編陳十美會長（右二）開講，陳十美數十年來致力於公益事業，她是美國東亞文教基金會和南加華人文史保存基金會會長。（陳十美提供）

南加華人三十年史話「風簷雅敍」兩場線上講座將於7日和14日晚6時30分在ZOOM上舉行，並提供YouTube即時聯播，歡迎民眾聆聽。

第一場講座由主編陳十美會長開講，陳十美是美國東亞文教基金會和南加華人文史保存基金會會長。她將回顧耗時12年，於2014年出版的「南加華人三十年史話 1980-2010」（A Legacy Magnified: A Generation of Chinese Americans in Southern California 1908’s-2010’s）在編撰南加華人史實方面所付出的努力。

UCLA東亞圖書館館長陳肅與長堤加州州立大學亞洲與亞美研究學系創系系主任李三寶，將從史學角度，闡述歷史意義。

洛杉磯加大（UCLA）社會學和亞美研究學終身講座教授周敏對亞裔移民研究貢獻卓著，榮獲美國藝術與科學院與美國國家科學院，兩個美國院士榮銜。將從社會學角度，講述在美華人相關主題。並分享美國唐人街和華人移民社區研究的挑戰，及「南加華人三十年史話 1980-2010」史料如何助益其研究工作。

華美博物館創館人館長鄭舒蘭、南加華人文史保存基金會主席林日昇，與南加華人文史保存基金會董事暨秘書鍾希寅，也將以豐富的學養閱歷，分享史話章節概要以及參與編撰心得。詳情請見風簷網站 www.windwind.org

南加華人三十年史話「風簷雅敍」兩場線上講座將於7日和14日的晚上6時30分在ZO...
南加華人三十年史話「風簷雅敍」兩場線上講座將於7日和14日的晚上6時30分在ZOOM上舉行。（主辦方提供）

華人 南加 移民

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