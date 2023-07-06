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李玟身價估1.28億美元 與夫膝下無子遺產傳留「這3人」

李玟天后之路 從卡拉OK錄歌開始

記者劉先進╱舊金山報導
上世紀90年代，李玟（左）、二姊李思林（右）奪得比賽活動冠軍後，與攝影師紀慶川（中）合影。（紀慶川提供）
上世紀90年代，李玟（左）、二姊李思林（右）奪得比賽活動冠軍後，與攝影師紀慶川（中）合影。（紀慶川提供）

知名華人天后級歌手李玟（CoCo Lee）在家中輕生離世。「金山之路」作者暨美國華人收藏協會秘書長招思虹5日表示，得知李玟離開，震驚且悲痛。李玟是從加州舊金山出道，她的離去不少華人非常惋惜。

李玟曾在1991年奪得舊金山華埠獅子會妙齡小姐慈善活動冠軍，是舊金山人的驕傲，也是華人的驕傲。高中時，她去漁人碼頭唱卡拉OK錄下一首歌，朋友拿到父親餐廳播放，很多顧客說好聽，要購買錄音帶。正是這段經歷讓李玟知道，自己有做歌星的潛力。

李玟生於香港，父親為印尼華僑，母親為香港人。她九歲時移民舊金山，在爾灣加大生物學系肄業，和舊金山淵源頗深。招思虹曾專門在金山時報刊文「金山之路話李玟」，撰寫她的故事。原來，李玟原名李美林，1993年參加香港新秀歌唱比賽獲得第二名，隨後進入娛樂圈，到台灣發展。但公司有歌星也叫「美林」，為避免混淆，以大局為重，她忍痛將曾奪冠的「李美林」改名，不料此後大紅大紫。

「老天很公道，加倍償還李玟。她在香港不得志，卻在台灣闖出名頭。」招思虹說，一次偶然的機會，讓李玟知道自己有做歌星的潛質。當時讀高中，她與同學去漁人碼頭唱卡拉OK，一時貪玩，錄下自己的歌曲。好朋友將歌曲帶到父親餐廳播放，不少客人讚不絕口，都說歌曲動聽，希望購買李玟的錄音帶。

1991年，仍就讀高中的李玟，在母親和學校的鼓勵下，報名參加舊金山華埠獅子會的妙齡小姐慈善選美活動。該活動籌集善款捐助安老自助處等十多個非營利機構。李玟憑藉豐富的學識和出色的才藝、脫穎而出，奪得妙齡小姐桂冠。同時，李玟的二姊李思林也斬獲舊金山玫瑰皇后。李家雙喜臨門，在舊金山傳為一時佳話。

李玟三姊妹成長於單親家庭，從小就積極參與學校和社區的慈善服務。她年紀輕輕就頗具領導才能，曾是學生會主席。在當選妙齡小姐的同年，發起和策畫了學生時裝表演晚會。那時候，她一頁頁的翻閱電話黃頁，找到時裝公司聯繫方式，一個個遊說對方贊助，硬是靠著鍥而不捨的精神，打動了贊助商出錢。晚會的時裝、便裝、宴會裝、甚至是飾物都獲得贊助，可謂大獲成功。

招思虹說，學生時代的李玟，就很有愛心，利用聰明才智為學校籌款，「這麼年輕就敢做敢為，為年輕人樹立楷模的形象，令人感動。」

「金山之路」作者暨美國華人收藏協會秘書長招思虹曾撰文描述李玟舊金山打拼史。（招思...
「金山之路」作者暨美國華人收藏協會秘書長招思虹曾撰文描述李玟舊金山打拼史。（招思虹提供）
李玟在舊金山出道，曾在1991年奪得舊金山華埠獅子會妙齡小姐慈善活動冠軍。（紀慶...
李玟在舊金山出道，曾在1991年奪得舊金山華埠獅子會妙齡小姐慈善活動冠軍。（紀慶川提供）

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