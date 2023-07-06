專家：患憂鬱症 應求助專業

美國華裔精神健康聯盟主席彭一玲。（本報資料圖）

全國精神疾病聯盟（NAMI）成員、美國華裔 精神健康聯盟主席彭一玲對李玟 離世表示深深惋惜。彭一玲表示，儘管李玟帶給公眾的一直是富有才華、活力、充滿正能量的形象，但即便如此，在鏡頭背後李玟飽受多年憂鬱症 的痛苦。彭一玲呼籲公眾試著理解身邊人，多去傾聽親友心聲。如果發現憂鬱症症狀，協助他們尋求專業幫助。

彭一玲當天在接受本報採訪時表示，每當有明星名人因憂鬱症自殺的事發生後，很多人都會關注這一話題，但又會隨著時間而被慢慢淡忘。她認為，憂鬱症的「問題一直都在，要試著理解。李玟一定是經歷了人生中最黑暗的時刻。」

彭一玲表示，作為明星，李玟展示給公眾的形象和她幕後的生活是不同的。她相信，儘管李玟生前沒有在舞台上表露自己受到病痛折磨，但她的親友一定會以某種程度的情況下得知她的健康情況。李玟應該不會絕口不提自己的痛苦。彭一玲也指出，李玟此前的暴瘦以及在社交平台上的發言，現在回看也能看出一些蛛絲馬跡。

她說：「病就是病了，身體生病和腦部生病是一樣的。」如果在關鍵時候，憂鬱症患者沒有得到相應的支持，會面臨極大的危險。她呼籲憂鬱症患者家屬千萬不要害怕詢問親人是否有自殺的念頭，「在面臨苦難時，不要放棄希望，」可撥打988防自殺熱線，或者撥打美國華裔精神健康聯盟(800)881-8502。電郵為[email protected]，尋求專業人士的幫助。