花車遊行、吃西瓜比賽…歡度國慶 南加華人踴躍

聖瑪利諾市「5K跑」活動率先拉開該市慶祝活動的序幕。（受訪人提供）

一年一度的國慶日再次到來，在南加州華人 聚居的聖蓋博 谷有多個城市舉辦熱鬧的慶祝活動，歡慶美國生日，很多華裔民眾舉家出遊，積極參與活動盛會，表達心中對國家的祝福。

聖蓋博市（San Gabriel）的年度兒童歡樂日（Kids Day）暨國慶遊行於上午9時開始，遊行從廣場公園（Plaza Park）起步，向北穿過Mission區，到達終點史密斯公園（Smith Park）。從上午11時起直至下午1時，還舉辦園遊會、吃西瓜比賽、泡泡秀等各類免費遊戲和娛樂活動，公園內還設有各類攤位和小型舞台，精彩表演不斷。在舞台旁，還特別設置「榮譽牆」，向居住在聖蓋博的現任和前軍人們致敬。

聖蓋博市議員丁言愉表示，國慶日是美國最重要的節日之一。他鼓勵更多華人以及其他族裔家庭參與慶祝，這是讓下一代認識美國歷史的很好方式。同時，通過參加參加活動，可以讓社會更好的感受到亞裔群體對美國的認同，用行動消除偏見。

洛杉磯縣屬地哈仙達岡（Hacienda Heights）4日舉辦第36屆國慶遊行，哈岡華人協會有百餘成員參與。活動上午9時開始，參加遊行的華協會長方孝偉表示，這是哈岡年度大型活動，華人參與不落後；大家手持美國國旗，走在遊行隊伍中，為美國的自由民主而自豪。

聖瑪利諾市（San Marino）上午7時也開展系列慶祝活動。首先開始的是「5K慶祝跑」，各個年齡層的選手讓清晨的聖瑪利諾市街頭變得活力四射。下午4時，國慶遊行開啟，隊伍自市政廳前的路口行至雷西公園（Lacy Park），名貴跑車和古董車齊聚街頭開路，非常吸睛。此外，各社區組織也展示充滿創意的花車，吸引大量民眾圍觀。

鄰近的阿罕布拉市（Alhambra）國慶嘉年華活動下午3時起在阿曼索公園（Almansor Park）拉開帷幕，現場有美食車、遊戲、家庭活動、吃熱狗比賽、樂團演唱會，以及晚上9時起的煙火秀等多項精彩活動。很多家庭帶上草墊和遮陽傘，在公園內舉家共享美好時光。