派對、出國、遊行 南加華人國慶慶祝行程大不同

哈岡華人協會參加國慶日遊行。（方孝偉提供）

一年一度的美國國慶（The Independence Day ），很多華人 積極參與主流慶祝活動，也有華人以家庭為單位組織慶祝派對，還有一些華人與親友趁國慶長周末假期外出旅行。

哈岡華人協會會長方孝偉表示，慶祝美國國慶，使得哈岡居民正在進行的反建立永久遊民 中心行動變得更有意義。他說，美國之所以能夠建國，且延續至今，每一步都是勇敢抗爭的結果。哈岡居民的抗爭也會繼續下去，就算最終可能無法阻止永久遊民中心項目的建立，也要努力敦促縣政府要做好遊民中心的管理工作，不能使其成為威脅哈岡社區安全的隱憂。

蒙特利公園市居民賀先生日前到歐洲旅行，返家時正趕上美國國慶。他表示，到歐洲旅行後感覺還是美國好，與歐洲比較，深感美國的強大與富足。他說，雖然美國也有不足，不是十全十美，例如槍擊案頻發，但總體來說，美國的生活水平還是很高；而且美國的偉大之處，就是包容。

在內陸教會擔任牧師的Peter Wang說，部分華人信眾在國慶日組織到長堤市乘船遊覽，並在晚間在海上觀看國慶煙火。Peter Wang希望與民眾分享八個字「承前啟後、繼往開來」。美國之所以吸引世界四面八方的移民 ，就是這裡的建國基礎好，很多人嚮往美國的民主自由，美國是一個相互包容、相互幫助的國家。