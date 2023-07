7月免費活動多 洛城嗨翻

7月免費活動精彩紛呈,一年一度的蓮花節將於7月15日至16日在迴聲公園舉辦。(Rozette Rago)

進入火熱7月,洛杉磯 地區也變得更加熱鬧起來,除了在獨立日夜晚欣賞絢爛的煙花,一系列精采又免費的活動也已就緒,包括音樂會、戲劇表演、節日慶典等,不容錯過。

1.夏夜和音樂最是搭配,KCRW夏夜音樂會(KCRW Summer Nights)由KCRW電台主辦,邀請許多DJ和南加 本土樂隊進行表演,地點選在南加知名的公共場所,包括漢默博物館 (Hammer Museum)、當代藝術博物館 (MOCA)、迪斯康索花園(Descanso Gardens)及華埠中央廣場(Chinatown Central Plaza)等地。活動將持續至9月1日,即日起會在特定夜晚上演,具體日期可在官網https://www.kcrw.com/summer-nights查詢。活動現場還會有美食、啤酒等,可以在欣賞音樂的同時享受夜晚的狂歡。

2.一年一度的蓮花節(Lotus Festival)將於7月15日至16日在洛杉磯市的迴聲公園(Echo Park)舉辦。屆時,公園內蓮花盛開,有豐盛的美食、音樂、龍舟比賽、放飛燈籠等活動,民眾還可以在荷花塘邊祈禱。該活動旨在感恩亞裔美國人對洛杉磯做出的貢獻,今年已是第42屆。

3.如果您喜愛莎士比亞,莎士比亞節(Griffith Park Free Shakespeare Festival)不容錯過。從7月5日到9月3日,在格里菲斯公園(Griffith Park),戲劇愛好者和莎士比亞的粉絲能欣賞到精采的戲劇表演。劇團Independent Shakespeare Co每周都會上演莎士比亞的戲劇作品,今年表演的劇目將包括「凱撒大帝」(7月5日至31日)和「仲夏夜之夢」(8月9日至9月3日)。

4.想在星空下的屋頂看一場浪漫的電影嗎?巴沙迪那市(Pasadena)One Colorado購物廣場將在7月8日至22日期間提供星空下的觀影體驗(Movies Under the Stars at One Colorado),只要在該購物中心消費至少50元,就能免費獲得VIP觀影座位,包括爆米花、糖果和飲料,外加一張免費的IPIC電影院門票。

5.日落音樂會(Sunset Concerts at the Skirball)將在7月20日到8月24日期間進行,Skirball文化中心將舉辦一系列免費夏季音樂會,旨在介紹和推廣來自洛杉磯及其他地區的獨立音樂、民間音樂和世界音樂等。遊客可以在表演前到達,先參觀免費的博物館畫廊,在星空下就餐,然後在美麗的中央庭院找座位觀看表演。儘管音樂會為免費(建議提前預訂),但停車費需要15至20元。