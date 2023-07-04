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7月免費活動多 洛城嗨翻

記者劉子為／綜合報導
7月免費活動精彩紛呈，一年一度的蓮花節將於7月15日至16日在迴聲公園舉辦。（Rozette Rago）
7月免費活動精彩紛呈，一年一度的蓮花節將於7月15日至16日在迴聲公園舉辦。（Rozette Rago）

進入火熱7月，洛杉磯地區也變得更加熱鬧起來，除了在獨立日夜晚欣賞絢爛的煙花，一系列精采又免費的活動也已就緒，包括音樂會、戲劇表演、節日慶典等，不容錯過。

1.夏夜和音樂最是搭配，KCRW夏夜音樂會（KCRW Summer Nights）由KCRW電台主辦，邀請許多DJ和南加本土樂隊進行表演，地點選在南加知名的公共場所，包括漢默博物館（Hammer Museum）、當代藝術博物館 (MOCA)、迪斯康索花園(Descanso Gardens)及華埠中央廣場（Chinatown Central Plaza）等地。活動將持續至9月1日，即日起會在特定夜晚上演，具體日期可在官網https://www.kcrw.com/summer-nights查詢。活動現場還會有美食、啤酒等，可以在欣賞音樂的同時享受夜晚的狂歡。

2.一年一度的蓮花節（Lotus Festival）將於7月15日至16日在洛杉磯市的迴聲公園（Echo Park）舉辦。屆時，公園內蓮花盛開，有豐盛的美食、音樂、龍舟比賽、放飛燈籠等活動，民眾還可以在荷花塘邊祈禱。該活動旨在感恩亞裔美國人對洛杉磯做出的貢獻，今年已是第42屆。

3.如果您喜愛莎士比亞，莎士比亞節（Griffith Park Free Shakespeare Festival）不容錯過。從7月5日到9月3日，在格里菲斯公園（Griffith Park），戲劇愛好者和莎士比亞的粉絲能欣賞到精采的戲劇表演。劇團Independent Shakespeare Co每周都會上演莎士比亞的戲劇作品，今年表演的劇目將包括「凱撒大帝」（7月5日至31日）和「仲夏夜之夢」（8月9日至9月3日）。

4.想在星空下的屋頂看一場浪漫的電影嗎？巴沙迪那市（Pasadena）One Colorado購物廣場將在7月8日至22日期間提供星空下的觀影體驗（Movies Under the Stars at One Colorado），只要在該購物中心消費至少50元，就能免費獲得VIP觀影座位，包括爆米花、糖果和飲料，外加一張免費的IPIC電影院門票。

5.日落音樂會（Sunset Concerts at the Skirball）將在7月20日到8月24日期間進行，Skirball文化中心將舉辦一系列免費夏季音樂會，旨在介紹和推廣來自洛杉磯及其他地區的獨立音樂、民間音樂和世界音樂等。遊客可以在表演前到達，先參觀免費的博物館畫廊，在星空下就餐，然後在美麗的中央庭院找座位觀看表演。儘管音樂會為免費（建議提前預訂），但停車費需要15至20元。

6.當可愛的精靈寶可夢和藝術結合，會擦出怎樣的火花？精靈寶可夢 X KOGEI展覽（POKÉMON X KOGEI Playful Encounters of Pokémon and Japanese Craft）將從7月25日開始展出，持續至2024年1月，展出地點在好萊塢的Japan House，展覽重點關注日本文化，以及探索有數十年歷史的寶可夢遊戲和有數百年歷史的工藝技術碰撞之後，會有怎樣的火花。

KCRW夏夜音樂會的舉辦地點包括位於華埠的中央廣場。（Chinatown Bus...
KCRW夏夜音樂會的舉辦地點包括位於華埠的中央廣場。（Chinatown Business Improvement District）
洛杉磯7月免費活動一覽。
洛杉磯7月免費活動一覽。

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