7月免費活動多 洛城嗨翻

7月免費活動精彩紛呈，一年一度的蓮花節將於7月15日至16日在迴聲公園舉辦。（Rozette Rago）

進入火熱7月，洛杉磯 地區也變得更加熱鬧起來，除了在獨立日夜晚欣賞絢爛的煙花，一系列精采又免費的活動也已就緒，包括音樂會、戲劇表演、節日慶典等，不容錯過。

1.夏夜和音樂最是搭配，KCRW夏夜音樂會（KCRW Summer Nights）由KCRW電台主辦，邀請許多DJ和南加 本土樂隊進行表演，地點選在南加知名的公共場所，包括漢默博物館 （Hammer Museum）、當代藝術博物館 (MOCA)、迪斯康索花園(Descanso Gardens)及華埠中央廣場（Chinatown Central Plaza）等地。活動將持續至9月1日，即日起會在特定夜晚上演，具體日期可在官網https://www.kcrw.com/summer-nights查詢。活動現場還會有美食、啤酒等，可以在欣賞音樂的同時享受夜晚的狂歡。

2.一年一度的蓮花節（Lotus Festival）將於7月15日至16日在洛杉磯市的迴聲公園（Echo Park）舉辦。屆時，公園內蓮花盛開，有豐盛的美食、音樂、龍舟比賽、放飛燈籠等活動，民眾還可以在荷花塘邊祈禱。該活動旨在感恩亞裔美國人對洛杉磯做出的貢獻，今年已是第42屆。

3.如果您喜愛莎士比亞，莎士比亞節（Griffith Park Free Shakespeare Festival）不容錯過。從7月5日到9月3日，在格里菲斯公園（Griffith Park），戲劇愛好者和莎士比亞的粉絲能欣賞到精采的戲劇表演。劇團Independent Shakespeare Co每周都會上演莎士比亞的戲劇作品，今年表演的劇目將包括「凱撒大帝」（7月5日至31日）和「仲夏夜之夢」（8月9日至9月3日）。

4.想在星空下的屋頂看一場浪漫的電影嗎？巴沙迪那市（Pasadena）One Colorado購物廣場將在7月8日至22日期間提供星空下的觀影體驗（Movies Under the Stars at One Colorado），只要在該購物中心消費至少50元，就能免費獲得VIP觀影座位，包括爆米花、糖果和飲料，外加一張免費的IPIC電影院門票。

5.日落音樂會（Sunset Concerts at the Skirball）將在7月20日到8月24日期間進行，Skirball文化中心將舉辦一系列免費夏季音樂會，旨在介紹和推廣來自洛杉磯及其他地區的獨立音樂、民間音樂和世界音樂等。遊客可以在表演前到達，先參觀免費的博物館畫廊，在星空下就餐，然後在美麗的中央庭院找座位觀看表演。儘管音樂會為免費（建議提前預訂），但停車費需要15至20元。