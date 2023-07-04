黃美蘭選加州參議員 主打教育

黃美蘭的全家福，傳統的家庭價值也是她競選中的核心理念之一。（受訪者提供）

華人後裔黃美蘭（Elizabeth Wong Ahlers）是克雷森塔谷鎮（Crescenta Valley Town）的一名議員，她擁有兩個碩士學位，成功教育 出六個孩子，在大學擔任過講師，還積極參與各種人道主義活動。她目前正在積極競選加州 參議員，並與本報分享她的家庭故事和從政理念。

祖上是淘金時期過來的華人，她推測自己至少是第五代移民。黃美蘭的家族在19世紀中期「淘金熱時期」來到美國，她的曾祖父Frank Lee出生在加州，是中谷地區（Central Valley）的一名農民。曾祖母20世紀初期在中國生下黃美蘭的爺爺Ralph Fook Wong Sr.，爺爺13歲時來到美國接受教育，後來柏克萊加大 （UC Berkely）錄取，並成為一名土木工程師，進行洛杉磯盆地防洪系統的工作。在1930年左右，黃美蘭的爺爺還曾是世界和平組織的成員，也是美國工程師保齡球聯盟的一員。

黃美蘭的爺爺（最後一排右一）曾是一世界和平組織的成員。（受訪者提供）

黃美蘭的父親Ralph F Wong Jr.也畢業於柏克萊加大，和爺爺一樣成為了一名土木工程師，曾參與加州渡槽工程（California Aqueduct），將水從北加輸送到南加。

黃美蘭是洛杉磯縣克雷森塔谷鎮的一名議員，她目前在參與競選加州第25區（State Senate CA-25）的議員。談到參與競選的原因，黃美蘭認為，自己深愛的、美好的加州正在經歷各種危機，比如教育體系，許多學校的成績在逐漸下降，家長也因此對課程規畫失去了信心。黃美蘭自己有充足的教育經驗，不僅通過居家授課（homeschool）扶養了六個孩子，還曾在洛杉磯加大（UCLA）等學校擔任過英語教師。她希望能利用自己的教育經驗，重振加州居民對育兒的信心。

黃美蘭的核心競選理念可以概括為四個詞彙：愛（Love）、生命（Lives）、自由（Liberty）、法制（Law）。她在接受採訪時指出，加州的人口正在減少，但人力資源是十分重要的，如果有幸被選上州參議員，她希望能努力使加州重新變成一個人們嚮往和定居的地方，這包括提升教育水平，讓教育符合核心家庭價值觀；有效管理加州的水和能源，並保護加州美麗的自然環境；改善稅收制度；通過不增加稅收的方式治理遊民問題；使法律更好地保護人身安全等。