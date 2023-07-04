澳門總商會、澳門基金會 即起開放獎學金申請

美國澳門 總商會和澳門總商會基金會即日起開放2023年度獎學金申請，7月30日截止。

澳門總商會基金會優秀學生獎學金本年度共有11個名額，三個特別獎金額分別為3000元、2000元和1000元，另設八個鼓勵獎，均爲500元。

澳門總商會基金會會長暨前蒙特利公園市 市長黃維剛表示，今年是澳門總商會和澳門總商會基金會連續第三年舉辦優秀學生獎學金評選，澳門總商會希望盡一己之力，鼓勵與支持優秀華人 學生。黃維剛表示，南加州澳門同胞人數雖然不多，目前會員100多，但非常團結，重視教育是華人傳統，所以大家都願意出錢出力，籌集獎學基金，扶助優秀學生和需要幫助的清寒學生。黃維剛說，澳門總商會與很多同鄉會不同，獎學金不局限於澳門弟子，只要孩子優秀，達到申請條件，都歡迎申請。

2021年和2022年，先後有14名優秀高中畢業生獲得澳門總商會和澳門總商會基金會獎學金。

所有申請人必須填寫相關申請表格，本次獎學金申請的條件還包括：申請人必須是2023年高中畢業、將在今年秋天進入大學學習；申請人需提供高中畢業的學校成績表；申請人需提供今秋將前往深造的大學名稱；申請人需提供一篇文章，向獎學金評審委員會介紹自己。所有申請的材料將由獎學金評審委員會評估。申請細節可聯絡基金會副會長Nancy陳，626-617-2931，Email：[email protected]。